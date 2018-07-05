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Оперативно! Дорожные знаки в Ак-Ордо сделают "по правилам"

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- Виктория Григоренко
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После того, как редакция VB.KG опубликовала видео, где жители возмущаются, что на транспортном кольце на пересечении улиц Кырк-Кыз и Асаба, недавно построенном в жилмассиве Ак-Орго, дорожные знаки установили таким образом, что получился замкнутый круг.

Накануне представителям УОБДД столице было дано указание о проверке правильности установки дорожных знаков на данном участке дороги.

Сегодня мэрия Бишкека сообщила, что по информации УОБДД по городу Бишкек проведено обследование участка и выдано предписание дорожного надзора представителям подрядной организации "Чайна Роуд".

"Они должны осуществить переустановку дорожных знаков в соответствии с утверждёнными и согласованным проектными документациями, с организацией приоритета для транспортных средств, движущихся в круговом направлении. Таким образом, водители транспортных средств, въезжающие в круговое движение, должны уступить дорогу", - говорится в ответе муниципалитета.

URL: https://www.vb.kg/371923
Теги:
ГУБДД, мэрия, дороги, Бишкек
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