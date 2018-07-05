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"По следам предков": В музее ИЗО откроется выставка А.Турсункулова

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- Оксана Гут
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Завтра, 6 июля, в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств откроется персональная выставка "По следам предков". Об этом сообщает пресс-служба музея.

На выставке будут представлены 100 работ известного художника Асана Турсункулова. Выполнены они в технике живописи (40 работ) и графики (60 работ). Все это результаты творческого путешествия по горному Алтаю, Тыве и Республике Хакасия.

"Произведения показывают особенность культуры, традиций, обычаев, языка, одежды и красоту природы выше названных местностей. В трудах художника зритель может наблюдать новый графический и живописный стиль и вместе с этим стать свидетелем исторических каменных надписей и древних исторических событий. Данная выставка очень интересна и богата духовными ценностями", - отмечено в сообщении.

Кроме того, на официальном открытии ожидается презентация книги художника.

Открытие выставки в 15.00 по адресу Абдырахманова, 196.

Пройдет она с 6 по 22 июля 2018 года

URL: https://www.vb.kg/371924
Теги:
выставка, художник, Бишкек
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