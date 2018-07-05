Instagram извинился перед геями

Снимок фотографа Stella Asia Consonni, на которой изображены двое целующихся мужчин – Иордан и Люки – семилетней пары, одна из популярных соцсетей удалила за "нарушение правил сообщества".

Однако после поднятого фотографом шума, Instagram восстановил изображение, заявив, что оно было удалено по ошибке.

Как написала сама фотограф, в пятницу она опубликовала статью о проекте с фотографией Иордана Боуэн и Люки Люцифер в рамках проекта "Love Me".

"Однако на следующий день я получила уведомление о том, что изображение удалено. Более того, соцсеть меня предупредила: "Если вы снова нарушите наши рекомендации, ваша учетная запись может быть ограничена или отключена ... Мы хотим сохранить Instagram безопасным местом для всех". Если изображение поцелуев двух мужчин может считаться слишком неуместным для одной из крупнейших в мире в социальной сети, а те, кто подвергается насилию – представители ЛГБТ, что говорить об обществе?", - написала Stella.

После этого, изображение вновь появилось на стене фотографа, а ей пришло электронное письмо от Instagram с кратким извинением.

Иордан и Лука также отреагировали на спор, поблагодарив всех, кто оказал им поддержку.