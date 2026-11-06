В Канте пройдёт субботник в честь 85-летия исторического парада

7 ноября в парке Победы города Кант состоится субботник, посвященный 85-летию Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и 85-летию начала Великой Отечественной войны. Организаторы приглашают жителей района, ветеранов, военнослужащих и всех, кому дорога память о защитниках Отечества, принять участие в благоустройстве памятного места.

Инициаторами выступили Совет ветеранов Иссык-Атинского района, военный комиссариат, авиабаза ОДКБ "Кант", мэрия города Кант и поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш".

Субботник начнется в 11.00 у памятника "Солдатёнок" в парке Победы. Участникам рекомендуется принести с собой рабочие инструменты. Форма одежды - рабочая, по усмотрению участников.

Председатель Совета ветеранов Иссык-Атинского района полковник Акылбек Дононбаев отметил, что акция имеет не только практическое, но и историческое значение.

"Проведение субботника - это дань уважения памятному событию - Параду на Красной площади 7 ноября 1941 года, когда бойцы после парада уходили непосредственно на фронт. Кроме того, это возможность для ветеранов показать, что они и сегодня могут вносить свой вклад в сохранение памятников и исторической памяти", - рассказал он.

По словам Дононбаева, совместное участие ветеранов и военнослужащих авиабазы ОДКБ "Кант" в акции "Сохраним памятники Победы - Кыргызстан!" позволит оценить состояние памятника "Солдатёнок", места захоронения двух офицеров и самого парка.

"Вместе с представителями мэрии и военного комиссариата мы хотим посмотреть, что еще можно сделать для этого места. Возможно, нужны дополнительные мероприятия, встречи с детьми, которые приходят в парк не только по праздникам. Хотелось бы услышать и мнение самих жителей: какие мероприятия здесь можно проводить, как сделать парк местом постоянной работы по сохранению памяти", - отметил председатель районного Совета ветеранов.

Для поисковиков субботник станет еще одной возможностью привлечь внимание к истории захоронения двух советских офицеров, умерших от ран в госпитале в Канте, а также продолжить поиск их родственников и потомков.

Как рассказали представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш", в 1974 году останки двух офицеров были перезахоронены из села Люксембург в город Кант. При этом первоначально на месте захоронения не было табличек с указанием того, что здесь покоятся военнослужащие, умершие от ран, а также их имен. Память об этом месте была утрачена. Восстановить историю захоронения по отдельным фрагментам поисковикам удалось лишь несколько лет назад.

Поисковикам удалось установить личности офицеров. Позже откликнулся местный житель, который в детстве, будучи пионером, стоял в почетном карауле во время церемонии перезахоронения и сохранил воспоминания об этом событии.

Установленные имена военнослужащих:

Булат Пётр Никифорович, 1905 года рождения, лейтенант, командир взвода 789-го артиллерийского полка 251-й стрелковой дивизии.

Заварзин Михаил Лаврентьевич, капитан, помощник начальника первого отделения штаба 186-й стрелковой дивизии.

На месте перезахоронения была установлена мемориальная плита с именами офицеров.

Однако, как подчеркивают представители поискового движения, работа по увековечению памяти еще не завершена.

"Для нас важно, чтобы имена и все сведения об этих офицерах были внесены во все основные базы данных - "Память народа" и ОБД "Мемориал". Мы направили множество писем в различные инстанции, но пока этого не произошло. Хотели бы совместными усилиями с сотрудниками Министерства обороны, военных комиссариатов и российскими военными восстановить эту несправедливость", - рассказали поисковики.

Они также считают необходимым рассмотреть возможность установки информационных табличек рядом с памятниками. На них можно было бы разместить сведения об истории самого памятника и братского захоронения, чтобы посетители парка, в том числе дети и молодежь, могли узнать, чьи имена связаны с этим местом и почему оно имеет историческое значение.

Поисковое движение продолжает разыскивать родственников и потомков Булата Петра Никифоровича и Заварзина Михаила Лаврентьевича.

Организаторы приглашают жителей Иссык-Атинского района присоединиться к субботнику и внести свой вклад в сохранение памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны.

Дата: 7 ноября 2026 года, суббота.

Время: 11.00.

Место: Кыргызстан, город Кант, парк Победы, памятник "Солдатёнок".

С собой: рабочие инструменты.

Форма одежды: рабочая, по усмотрению участников.

Телефон/WhatsApp для связи: 0555-923-603.