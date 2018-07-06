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Паскаль Атума: Добиться успеха в Голливуде могут только проститутки

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- Виктория Григоренко
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Nollywood продюсер и сценарист Паскаль Атума заявил, что для успеха в киноиндустрии нужно быть "проституткой или полупроституткой", пишет Dailypost.

Продюсер посоветовал предстоящим актерам и кинематографистам не обманываться гламурным образом жизни, который они видят в социальных сетях.

"Если вы не проститутка, вам нечего делать в Голливуде. Это касается и дам, которые используют такую практику, чтобы получить желаемое. И хотя они выглядят так, будто они преуспевают, на самом деле это далеко от реальности. Поэтому давайте перестанем обманывать младших и расскажем им, что происходит на самом деле в киноиндустрии. Если кто-то готов оспорить мое высказывание, я готов к диалогу. Паскаль Атума - мое имя, и я говорю правду! Хотите бросить мне вызов? Пожалуйста! Я даже готов заплатить за него. Однако самые известные мальчики в индустрии знают, что я говорю правду", - добавил он.

URL: https://www.vb.kg/371926
Теги:
кино, проституция, США
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