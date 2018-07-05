Осторожно, жара! Как не получить солнечный удар

Минздрав КР распространил информацию республиканского центра укрепления здоровья, который рекомендует правила поведения на открытом пространстве во избежание солнечного удара:

носите светлую, просторную одежду из натуральных тканей (хлопок, лён) и не забывайте про головные уборы (шляпы, панамы, бейсболки и т.д.);

сократите длительное пребывание на солнце в жаркое дневное время;

пейте достаточное количество жидкости не менее 2-3 литров в сутки;

пользуйтесь зонтом от солнца (светлых оттенков);

пищу принимайте часто, небольшими порциями, отдайте предпочтение блюдам растительного происхождения или кисломолочным продуктам;

не оставляйте в закрытой машине детей, стариков и животных, ни при каких обстоятельствах;

при ощущении недомогания обратиться за помощью.

Симптомами солнечного удара являются:

головокружение и головная боль, слабость, зевота, рвота, учащённое дыхание и пульс, зрительные галлюцинации, видимое может казаться окрашенным в красный и/или зелёный цвет высокая температура тела, мышечные спазмы, полностью отсутствующее потоотделение, сухая горячая кожа, потеря сознания. Могут наблюдаться дрожание рук и ног, кровотечение из носа.

При подозрении на перегрев у другого человека необходимо вызвать скорую помощь. До приезда медиков постарайтесь оказать пострадавшему первую помощь при тепловом или солнечном ударе, к которым относятся следующие действия:

поместите человека в тень или хорошо проветриваемое прохладное помещение;

уложите пострадавшего строго на спину, приподнимите ему ноги (валик из полотенца, сумка и т.д.), приложите на голову смоченное в холодной воде полотенце;

если он в сознании – дайте ему обильное прохладное питье (вода, сладкий холодный чай);

желательно освободить человека от тесной одежды или тугих и узких её частей (воротник, ремень, галстук и т.д.);

при возможности погрузите пострадавшего в прохладную воду или оберните его мокрой простыней, или просто поливайте прохладной водой его тело;

для скорейшего охлаждения человека можно использовать веер или вентилятор;

если температура тела повысилась до 38,5 градусов и выше – можно обложить пострадавшего пакетами или бутылками со льдом до понижения температуры;

если больной теряет сознание – дайте понюхать пары нашатырного спирта или 10% раствора аммиака на ватке;

следите за пульсом и дыханием, если состояние усугубилось и требуется реанимация – необходимо делать искусственный массаж сердца и искусственное дыхание до появления пульса и дыхания или до приезда медиков.

Для информации:

Тепловой и солнечный удар - это болезненное состояние, возникающее при критическом перегревании организма человека из-за высокой температуры окружающей среды и сопровождающимся нарушением теплорегуляции. Говоря простым языком – это перегревание организма. Перегревание возникает при долгом пребывании на открытом солнце и при нарушении теплоотдачи из-за плотной верхней одежды в жарких условиях, а также при интенсивной физической нагрузке в душных закрытых помещениях.