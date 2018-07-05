Андрей Бельянинов: Мы готовы работать с нацвалютой КР

Сооронбай Жээнбеков принял председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрея Бельянинова. Об этом сообщили в Аппарате президента КР.

Как отмечается, в ходе встречи обсуждены реализуемые ЕАБР проекты по улучшению дорожной и транспортной инфраструктуры, повышению энергобезопасности, развитию промышленности, а также основные планы на среднесрочную перспективу.

"Вклад ЕАБР в вопросе финансирования крупных инвестиционных проектов в Кыргызской Республике ощутим. Вместе с тем мы имеем ряд планируемых проектов, имеющих стратегическое значение для экономики нашей страны. Мы готовы работать с ЕАБР по всем этим направлениям", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

В свою очередь, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов озвучил готовность всестороннего содействия по реализации проектов, имеющих стратегическое значение для Кыргызстана.

"Мы готовы вместе с правительством Кыргызстана обсудить и утвердить программу двустороннего сотрудничества. В наших приоритетах работать с национальной валютой и применять ее для инвестиционных проектов в рамках интеграции. Это направлено на защиту интересов предпринимателей в условиях волатильности рынка", - отметил Андрей Бельянинов.

Также он проинформировал, что Евразийский банк заинтересован в реализации проектов в сфере развития энергетики и строительства транспортной инфраструктуры.

В заключение встречи президент КР выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве и пожелание по расширению масштабов инвестиционной деятельности ЕАБР в приоритетных для Кыргызстана секторах экономики путем увеличения объема кредитного портфеля, включая выделяемого через Российско-Кыргызский Фонд развития и коммерческие банки республики.