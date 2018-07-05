Погода
$ 68.22 - 68.37
€ 79.42 - 80.28

Андрей Бельянинов: Мы готовы работать с нацвалютой КР

126  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сооронбай Жээнбеков принял председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрея Бельянинова. Об этом сообщили в Аппарате президента КР.

Как отмечается, в ходе встречи обсуждены реализуемые ЕАБР проекты по улучшению дорожной и транспортной инфраструктуры, повышению энергобезопасности, развитию промышленности, а также основные планы на среднесрочную перспективу.

"Вклад ЕАБР в вопросе финансирования крупных инвестиционных проектов в Кыргызской Республике ощутим. Вместе с тем мы имеем ряд планируемых проектов, имеющих стратегическое значение для экономики нашей страны. Мы готовы работать с ЕАБР по всем этим направлениям", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

В свою очередь, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов озвучил готовность всестороннего содействия по реализации проектов, имеющих стратегическое значение для Кыргызстана.

"Мы готовы вместе с правительством Кыргызстана обсудить и утвердить программу двустороннего сотрудничества. В наших приоритетах работать с национальной валютой и применять ее для инвестиционных проектов в рамках интеграции. Это направлено на защиту интересов предпринимателей в условиях волатильности рынка", - отметил Андрей Бельянинов.

Также он проинформировал, что Евразийский банк заинтересован в реализации проектов в сфере развития энергетики и строительства транспортной инфраструктуры.

В заключение встречи президент КР выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве и пожелание по расширению масштабов инвестиционной деятельности ЕАБР в приоритетных для Кыргызстана секторах экономики путем увеличения объема кредитного портфеля, включая выделяемого через Российско-Кыргызский Фонд развития и коммерческие банки республики.

URL: https://www.vb.kg/371931
Теги:
валюта, ЕАЭС, деньги, ЕАБР, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  