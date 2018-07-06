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ГСБЭП возбудила дело по занижению налогов одному из ЧП

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- Оксана Гут
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Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Аксыйскому, Ала-Букинскому и Чаткальскому районам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий собраны материалы в отношении сотрудников УГНС по Ала-Букинскому району Жалал-Абадской области по факту занижения суммы налогов одному из ЧП.

Так, старший инспектор УГНС по Ала-Букинскому району Жалал-Абадской области, используя свое служебное положение, во время выездной налоговой проверки незаконно освободил от налоговых обязательств ЧП "К.И.". А именно он произвел уменьшение по налогам, ссылаясь на аннулирование регистрации по НДС. Однако, в соответствии с пунктом 9 ст. 230 Налогового кодекса КР, "Аннулирование регистрации по НДС не освобождает налогоплательщика от исполнения налогового обязательства по НДС, а также уплаты процентов, пени и налоговых санкций, начисленных или подлежащих начислению".

Указанный факт также был отражен в справке управления внутреннего аудита ГНС при ПКР, однако на сегодняшний день со стороны должностных лиц указанного УГНС никаких мер не принято.

Таким образом, в результате противоправных действий со стороны должностного лица УГНС по Ала-Букинскому району Жалал-Абадской области государственному бюджету причинён ущерб в крупном размере.

Прокуратурой Ала-Букинского района в отношении сотрудников УГНС по данному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 307 (незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности) УК КР.

URL: https://www.vb.kg/371940
Теги:
ГНС, Джалал-Абадская область, коррупция, уголовная ответственность, ГСБЭП
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