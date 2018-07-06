Пожар в Оше. Меры пожарной безопасности на мини-рынках усилят

5 июля вице-мэр Оша Шакир Зулимов совместно с представителями соответствующих органов посетил мини-рынок Муса, где накануне произошел пожар. Информацию распространяет пресс-служба мэрии Оша.

Отмечено, что в ходе встречи вице-мэр побеседовал с руководством мини-рынка и владельцами торговых точек, где провел разъяснительные работы по профилактике пожаров и соблюдению мер пожарной безопасности.

Те в свою очередь обязались соблюдать меры по технике безопасности и провести профилактические мероприятия.

Также Зулимов дал поручение соответствующим руководителям провести очистку дорог, ведущих к мини-рынку, от объектов стихийной торговли, которые создают препятствия для движения противопожарных служб.

Напомним, пожар в столовой внутри мини-рынка "Муса" в городе Ош по улице Базарная произошел 4 июля. Пострадало 8 торговых контейнеров. Ущерб от огня подсчитывается.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пользования газовым оборудованием.