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Что нужно для успеха китайских экономических проектов в КР?

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- Виктория Григоренко
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Без Центральной Азии проект КНР "Один пояс - один путь" невозможен. Но развиваться надо не только в экономических проектах, но и во всех сферах сотрудничества. Об этом сообщил политолог Эдил Осмонбетов.

"В мире формируется новый центр силы в виде ШОС. На данный момент более 20-ти государств хотят войти в нее. Нерпеодолимых конфликтов среди участников организацией нет. Но для большего эффекта необходимо ее сопряжение с ЕАЭС. А вот чтобы обепечить структуру безопасности нужна связка Пекин-Бишкек-Ташкент-Москва. Только в этом контексте будет достигнут максимальный успех", - заметил эксперт.

Своим мнением Осмонбетов поделился в рамках круглого стола, посвященного перспективам активизации политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества в рамках председательствования Кыргызстана в ШОС в 2018-2019 года.

URL: https://www.vb.kg/371948
Теги:
Китай, Кыргызстан, ШОС
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Комментарии
Аскар
11.07.2018, 16:47

А нужен ли нам успех китайских пректов в Кыргызстане ?

Хотим ли мы в будущем иметь экономику целиком контролируемую выходцами из КНР ? Хотим ли мы во власти прокитайски настроенных халуев , финансово и идеологически завязанных больше на Китае чем на Кыргызстане.

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qwerty
11.07.2018, 17:34

Аскар

А нужен ли нам успех китайских пректов в Кыргызстане ?

Хотим ли мы в будущем иметь экономику целиком контролируемую выходцами из КНР ? Хотим ли мы во власти прокитайски настроенных халуев , финансово и идеологически завязанных больше на Китае чем на Кыргызстане.

ужестачи законы и дай им гражданство и ты увидишь как будет развиваться кр

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