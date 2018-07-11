Что нужно для успеха китайских экономических проектов в КР?

Без Центральной Азии проект КНР "Один пояс - один путь" невозможен. Но развиваться надо не только в экономических проектах, но и во всех сферах сотрудничества. Об этом сообщил политолог Эдил Осмонбетов.

"В мире формируется новый центр силы в виде ШОС. На данный момент более 20-ти государств хотят войти в нее. Нерпеодолимых конфликтов среди участников организацией нет. Но для большего эффекта необходимо ее сопряжение с ЕАЭС. А вот чтобы обепечить структуру безопасности нужна связка Пекин-Бишкек-Ташкент-Москва. Только в этом контексте будет достигнут максимальный успех", - заметил эксперт.

Своим мнением Осмонбетов поделился в рамках круглого стола, посвященного перспективам активизации политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества в рамках председательствования Кыргызстана в ШОС в 2018-2019 года.