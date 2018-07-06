Нужна ли помощь ШОС в решении приграничных вопросов Кыргызстана?

ШОС не уполномочена решать приграничные вопросы между государствами. Об этом на круглом столе "Кыргызстан, как председатель ШОС", заявил экс-глава Погранслужбы КР Токон Мамытов.

"Все приграничные споры, в том числе по демаркации и делимитации госучастков, решаются путем взаимных договоров между двумя государствами. Участие третьей стороны возможно лишь при их обоюдном желании и невозможности прийти к консенсусу. Причем, для этого обе страны должны написать документ в адрес ШОС с предложением выступить посредником в данном вопросе", - пояснил Мамытов.

Он добавил, что пока Кыргызстан не нуждается в чьем-либо посредничестве по решению спорных приграничных вопросов и говорить об участии в этом ШОС преждевременно.