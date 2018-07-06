Сэкономьте на мобильной связи MegaCom до 1 440 сомов

Абоненты компании MegaCom могут принять участие в акции "Cash Back в подарок" и сэкономить на мобильной связи до 1 440 сомов!

Как стать участником?

Легко! Просто приобретите SIM-карту с новым кодом 755 в любом Центре продаж и обслуживания компании MegaCom, подключите тариф "Хайп" и оплатите подписку к выбранному пакету на полгода вперед.

Какая сумма возвращается абонентам?

Возвращаем 300, 720 или 1440 сомов в зависимости от ежемесячной стоимости выбранного пакета. Возвращенные денежные средства в последующем можно потратить на услуги связи.

Действуют ли дополнительные бонусы?

Конечно! Участникам акции "Cash Back в подарок" предоставляется скидка на приобретение номеров платной категории в коде 755. Размер скидки зависит от подключаемого пакета: 20%, 30% или 40%.

Хотите больше "фишек"?

SIM-карта по акции продается в красивой подарочной упаковке и отлично подойдет в качестве полезного презента для родных и близких. Тариф "Хайп" действует на номерах в коде 755 и предлагает до 600 ГБ мобильного интернета с гарантированным переносом неистраченных объемов, а также бесплатные звонки и SMS внутри сети.

Акция "Cash Back в подарок" действует во всех Центрах продаж и обслуживания компании MegaCom до 31 августа 2018 года.

Узнайте правила и условия участия подробнее здесь.