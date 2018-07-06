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Из-за трансгендеров в Англии школьницам запретили носить юбки

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- Оксана Гут
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В Великобритании 40 школ запретили ученицам носить юбки в рамках борьбы за права трансгендеров. Об этом пишет ИноСМИ.Ru.

Отмечается, что первой школой, где администрация ввела "гендерно-нейтральную форму", стало учебное заведение в Льюисе, Восточный Сассекс. Там все учащиеся ещё с сентября 2017 года обязаны носить исключительно брюки.

Дирекция школы заявила, что причина смены формы связаны с "равенством и вежливостью".

Позже вопрос о введении аналогичных изменений стали рассматривать и другие школы.

Сообщается, что средняя школа Crawshaw Academy "проводит консультации по внедрению гендерно-нейтральной формы (только брюки)".

А средняя школа Phillips High School в городе Бери объявила, что школьницы должны будут "переодеться" в брюки уже в сентябре этого года.

Стоит отметить, что жалуются на такие нововведения немногие родители и ученики. Те, кто против, заявили, "пусть мальчики будут мальчиками, а девочки - девочками, и не надо сбивать их с толку таким дурацким способом".

Однако решение директорами английских школ уже принято.

Для справки: Слово "трансгендер" образовалось от английского "gender", что означает - "род" и "транс", в данном случае, имеющее психологический "уклон" - (лат. transire - переходить границы чего-либо) и характеризующее состояние измененного сознания.

Трансгендерность – это несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированным при рождении полом. Это состояние не является болезнью или расстройством

URL: https://www.vb.kg/371956
Теги:
Великобритания, права человека, школа, трансгендеры
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