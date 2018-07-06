Геноцид жильцов по улице Лермонтова !!! Почему мэрия не реагирует!!!

Жители дома по улице Лермонтова 1/А просят остановить геноцид, начатый против них новым руководством совхоза "Тепличный"! Нас 70 человек: старики, инвалиды, пенсионеры, дети.

Уже 10 месяцев мы практически выживаем без питьевой воды. Мы все – бывшие работники данной организации. В свое время получили комнаты, ордера и паспорта на жилье. Но в прошлом году у нас забрали и воду. Это сделал нынешний руководитель "Тепличного" на правах предпринимателя.

Закрыт нам и доступ "на большую землю" - дорогу совместного пользования металлическим заборов ГСК "Дизелист". Поэтому, нам даже негде помыть руки.

В мэрию решить этот вопрос мы не можем попасть уже в течение 3 лет. И это несмотря на то, что основная часть жителей – пенсионеры и малолетние дети. Найдется ли сейчас выход из этого замкнутого круга или представители Свердловской администрации, мэрии и других госорганов будут ждать пока мы все умрем от эпидемии?!!!