Общественная защитница Мухтара Аблязова оказалась его любовницей

В середине июня в YouTube появилось видео с интимным свиданием якобы Мухтара Аблязова и украинской правозащитницы из Польши Людмилы Козловской.

Ролик озаглавлен "Мухтар Аблязов и его лоббист Людмила Козловская". В нем мужчина, похожий на Аблязова, целует и обнимает женщину, похожую на главу фонда "Открытый диалог" Людмилу Козловскую, передает NUR.KZ.

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Людмила Козловская, которую указывают в качестве секс-партнерши Мухтара Аблязова, на протяжении нескольких лет представляет его интересы в судах и европарламенте. К слову, ее муж назвал видео подделкой.

Мухтар Аблязов – оппозиционный политик, казахстанский предприниматель, бывший владелец БТА банка и организатор "ДВК", признанного в Казахстане экстремистским.

После того, как 9 лет назад на него было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате чужого имущества на сумму свыше 7,5 миллиарда долларов, он бежал из Казахстана.

Он преследуется не только Казахстаном, но и Российской Федерацией, а также рядом европейских государств.