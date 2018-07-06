Изменена схема движения общественного транспорта на 7 июля

Как сообщают в Управлении городским транспортом, в связи с закрытием перекрестка улиц Киевская и проспекта Манаса 7 июля с 8:00 до 22:00 часов будет изменено движение общественного транспорта.

Так, маршрутки № 103, 107, 109, 129, 135, 136, 143,150, 164, 192, 196, 199, 219, 220, 224, 225, 227, 243, 254, 258, 260, 262 будут курсировать по проспекту Чуй в обход закрытого участка.

Троллейбусный маршрут №7 будет курсировать по сокращенной схеме, до Цирка.

Троллейбусный маршрут №14 будет временно закрыт.

Автобусный маршрут №42 будет курсировать по проспекту Чуй, а автобусный маршрут №9 - по улицам Токтогула и Московская.