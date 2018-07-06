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Изменена схема движения общественного транспорта на 7 июля

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- Оксана Гут
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Как сообщают в Управлении городским транспортом, в связи с закрытием перекрестка улиц Киевская и проспекта Манаса 7 июля с 8:00 до 22:00 часов будет изменено движение общественного транспорта.

Так, маршрутки № 103, 107, 109, 129, 135, 136, 143,150, 164, 192, 196, 199, 219, 220, 224, 225, 227, 243, 254, 258, 260, 262 будут курсировать по проспекту Чуй в обход закрытого участка.

Троллейбусный маршрут №7 будет курсировать по сокращенной схеме, до Цирка.

Троллейбусный маршрут №14 будет временно закрыт.

Автобусный маршрут №42 будет курсировать по проспекту Чуй, а автобусный маршрут №9 - по улицам Токтогула и Московская.

URL: https://www.vb.kg/371966
Теги:
маршрутки, перекрытие дорог, Бишкек
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