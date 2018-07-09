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Полный восторг! Рустам из Беловодска бесплатно обучает детей танцам

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- ВБ
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Здравствуйте, уважаемая редакция. Я бы хотела написать Вам о хорошем парне- танцоре, который каждый летний день в сельском клубе обучает местных дворовых детишек танцам. И делает он это совершенно бесплатно.

Парня зовут Рустам, сам он преподаёт в одной из бишкекских студий брейк-данс. И вот как-то вечером, прогуливаясь по нашим сельским улицам в Беловодске, заметила большое скопление детей. Мы со своими детьми подошли полюбопытствовать, и увидели такую картину, парень организовал группу детей и обучает их танцам.

Наши дети с радостью влились в этот коллектив. И каждый вечер в 19.30 дети со всех улиц бегут в клуб к Рустаму на танцы. Насколько приятно наблюдать эту картину!

Хотелось бы, чтобы такой молодежи было как много больше. Вот так просто организовать время детей и учить их чему-то полезному, - написала в рубрику "Народная новость" Карина.

Наша читательница, признаемся, попросила нас обработать этот текст, чтобы было "красиво". Карина, самые красивые слова - искренние, а, значит, ваши. Надеемся, что Рустам и его доброе дело действительно станут мотивацией для других талантливых молодых людей помогать и привлекать в свое творчество детей.

А власти, надеемся, по-достоинству оценят этот шаг!

URL: https://www.vb.kg/371969
Теги:
благотворительность, дети, танцы, Чуйская область
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