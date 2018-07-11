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Хочу выразить благодарность врачам-неврологам Ошской областной больницы!

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- ВБ
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Очень прошу Вас поощрить работу и выразить благодарность заведующей отделения неврологии Ошской межобластной клинической больницы Аманбаевой Гулбаре Топчубаевне и врачу-невропатологу Юлдашеву Акмалю Акбаровичу и всему коллективу неврологического отделения и отделения медицинской реабилитации №1 за их самоотверженный труд.

Я имел возможность узнать об их замечательной работе, так как я, 1973 года рождения, находясь в тяжёлом состоянии по болезни, получил от них высококачественную медицинскую и человеческую помощь. У меня много причин для благодарности.

1) Я до глубины души тронут профессионализмом и самоотдачей этих людей, начиная от младшего медицинского персонала до самого доктора.

2) Сообщить Вам об их добре считаю своим гражданским долгом, так как о плохом узнает 80-90% населения, а о хорошем 5-10%.

3) Этому отделению требуется помощь в техническом оснащении. Площадь, которую занимает неврологическое отделение, очень мала и явно меньше требуемой. Люди больные лежат в палатах 15-20 кв.м. по 4 человек. Но, несмотря на все эти неудобства, медработники работают с душой, любовью и старанием к каждому больному, полностью компенсируя недостатки и минусы стен своими усердными стараниями каждую минуту их рабочего дня. Эти люди вкалывают на износ, не щадя и не жалея себя, и очень любят свою работу и своих пациентов, совершая маленький подвиг каждый день. На мой взгляд, такие маленькие, вроде обычные добрые дела, являются важнейшей основой в улучшении качества жизни людей в нашем городе Ош. А в глобальной совокупности маленьких подвигов обычных Людей "с большой буквы" создаётся и ощущается величие нашего народа и нашей Родины. И чтобы для Вас моё мнение о выдающейся работе нашего неврологического отделения не выглядело субъективным, я зашел в одну из палат и попросил людей написать на моем письме их слова об их лечащем враче:

Ганиханов Абдугани, сотрудник Ошского филиала "Газпром-Кыргызстан":

"Врач-невропатолог Акмал Юлдашев умный, как говорят, "Врач от Бога". В день к нам заходит по 3 раза и всегда спрашивает, что беспокоит. Очень переживает и расстраивается, когда у нас болит, а лекарства не помогают. Очень внимательный, грамотный, ни одного худого слова сказать не могу. На ноги меня поставил, теперь хожу сам.

От себя лично и от всей нашей семьи только золотыми словами могу выразить заместителю директора больницы Сагындыкову Назарбаю Сыргабаевичу, заведующей отделения Аманбаевой Гулбаре Топчубаевне и врачу-невропатологу Юлдашеву Акмалю Акбаровичу и всей их слаженной команде благодарность и высочайшее уважение за их труд, душу, знания, терпение, позитивный и добрый настрой ко всем больным, вне зависимости не от каких условий и обстоятельств. На таких личностях-самородках, золотых людях держится ещё и успешно работает медицина в нашем городе Ош.

Если вдруг со здоровьем случилась беда,

Люди в белых халатах помогут всегда,

Мчатся с красным крестом по дорогам машины,

Для хороших врачей все больные едины,

Сколько счастья они в целом мире спасли,

Сколько радости людям они принесли.

В этот праздничный день, самый добрый на свете,

Пусть им солнце весеннее ласково светит,

Пусть не будет у них ни тревог, ни проблем,

Пусть сегодня успех улыбнется им всем,

Мы желаем им счастья, терпения, силы,

А любви очень нежной и очень красивой,

И, конечно, здоровья, чтоб долго могли

Приносить они радость всем людям земли.

Невропатологу

Если нервная система

Сбой дала и все болит

Каждый точно, непременно

В неврологию бежит.

А сегодня и поздравить

Вас, неврологи, не грех.

От души вас всех восславить

Счастья пожелать навек.

Молоточком по ногам

Постучит он ловко нам,

Руки к носу и обратно,

Глазки вместе, глазки врозь…

Процедура нам приятна,

Нервничать и не пришлось!

Добрый наш невропатолог

Всех проверит и поможет.

С уважением, Советник депутата Жогорку Кенеша КР Дилмурад Рахманов

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Теги:
здравоохранение, Ош, Ошская область, Минздрав
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