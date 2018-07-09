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Скандал в ЦСМ №11, или чем ценен пост директоров медучреждений

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- ВБ
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Уж сколько заявлений о том, что должности директоров, главврачей тех или иных государственных медицинских учреждений продается – причем не за две копейки. Никаких доказательств при этом, признаемся, официально никто не озвучивает. Но всегда остается вопрос – а чем, собственно, интересна эта должность? Проблем – вагон, все-время дергает вышестоящее начальство, в чем фокус?

Возможно, свет на этот вопрос прольет представление об устранении нарушений закона прокуратуры Бишкека в адрес начальника Управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека.

В документе, оказавшемся в распоряжении редакции VB.KG, сообщается, что прокуратурой Бишкека в ходе проверки соблюдений требований законодательства о муниципальной собственности в ЦСМ №11 установлено следующее:

8 ноября 2016 года между директором ЦСМ №11 Бейшеналиевым Р.Ш. и Международной высшей школой медицины (далее – МВШМ) в лице Чынгышпаева Ш.М. заключен договор о взаимовыгодном сотрудничестве между указанными организациями, где предметом договора согласно п.1.4. является проведение учебно-педагогического процесса для врачей, клинических ординаторов, интернов и аспирантов образовательной организации, а также прохождение производственной практики, осуществляющейся на базе организации здравоохранения и в учебных комнатах, предоставленных администрацией организации здравоохранения по взаимному согласованию сторон. Где последнему согласно Приложения №1 указанного договора предоставлен поточный зал площадью 32,3 кв.м в качестве учебного класса для совместной организации работы.

По сути, Бейшеналиев Р.Ш. сдал Международной высшей школе медицины, а эта организация с частной формой собственности, в аренду зал размером с небольшую однокомнатную квартиру.

И, судя по представлению прокуратуры, сделал это незаконно. О чем и говорится дальше в документе.

"Так, Бейшеналиев Р.Ш. в нарушение требований п. 115 Положения о порядке предоставления ограниченных вещных прав на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности города Бишкек, утвержденного постановлением Бишкекского городского Кенеша от 22 февраля 2002 года за №127 (Далее – Положение), предоставлено нежилое помещение в нарушение порядка сдачи в аренду муниципального имущества согласно указанного Положения и без согласия Управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека как собственника муниципального имущества.

В ходе настоящей проверки установлено, что письмом исх. №5-375 от 4 мая 2017 года должностными лицами УМИ мэрии Бишкека также в нарушение требований п.115 Положения, дали согласие по вопросу совместной деятельности указанных организаций с учетом, что отдельные помещения не будут предоставлены для целей МВШМ.

Однако МВШМ фактически использовала нежилое помещение общей площадью 32,3 кв. м. согласно пояснениям Бейшеналиева и МВШМ ежегодно в течение одного месяца".

Если перевести с канцелярского языка на обывательский, Бейшеналиев Р.Ш. при поддержке сотрудников УМИ мэрии Бишкека незаконно сдал в аренду помещение организации с частной формой собственности. Суть ее занятий в данном случае роли не играет.

Даже и речи быть не может, что эта сделка была на безвозмездной основе – дураков нет. Кстати, любопытный момент, медицинская школа существует не сама по себе, а является подразделением Международного университета Кыргызстана, что отражено на сайте учебного заведения. Студенты – в основном из дальнего зарубежья, для которых, якобы, предоставляются самые передовые образовательные технологии. А один из учредителей МВШМ – Общественное объединение "Поддержки образования и науки "Знание".

Знатная, скажем так, собралась компания.

К сожалению, редакции пока неизвестно, было ли "исправлено" и каким образом выполнено предписание прокуратурой, были ли наказаны представители образовательного бизнеса и государственных структур, в т.ч., директор ЦСМ №11 Бейшеналиев.

Но с учетом международного статуса образовательного учреждения вопрос должен быть под контролем ответственных лиц. Тем более, что все эти процессы подпадают в объявленную президентом Сооронбаем Жээнбековым кампанию по борьбе с коррупцией.

Вроде бы эпизод "незначительный", но, повторимся, он обрисовывает картину, как можно заработать на муниципальном имуществе, будучи на госслужбе.

В свою очередь редакция VB.KG будет и дальше изучать подобные "представления" надзорного органа. А конкретно по этому случаю мы направили запросы в Генпрокуратуру, Минздрав, Министерство образования и мэрию столицы с самыми простыми и наивными вопросами – на каком основании разбазаривается муниципальное имущество, какое наказание светит госслужащим, по сути, преступившим закон, и будут ли истребованы средства, которые так и не дошли в бюджет.

Полагаем, что точку в этой истории ставить рано. Будем следить за развитием ситуации.

URL: https://www.vb.kg/371974
Теги:
Генеральная прокуратура, Минздрав, ЦСМ, медицина
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