За неделю ГУОБДД задержало 150 пьяных водителей

С 29 июня по 05 июля 2018 года сотрудники ГУОБДД МВД КР, а также его подразделений выявили 18277 нарушений безопасности дорожного движения, сообщает ведомство.

"Из них 624 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора; пьяным за рулем задержан 151 водитель; за несоблюдение требований дорожных знаков оштрафовано 3155 водителей; за управление транспортом с нанесенными на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующего покрытия приняты меры в отношении 64 водителей, 2474 водителя управляли транспортом с превышением скоростного режима движения, 23 водителя нарушили правило перевозки опасных и крупногабаритных грузов", - отметили в ГУОБДД.

Уточняется, что также задержано 13 водителей, не имеющих право на управление авто.