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За неделю ГУОБДД задержало 150 пьяных водителей

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- Виктория Григоренко
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С 29 июня по 05 июля 2018 года сотрудники ГУОБДД МВД КР, а также его подразделений выявили 18277 нарушений безопасности дорожного движения, сообщает ведомство.

"Из них 624 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора; пьяным за рулем задержан 151 водитель; за несоблюдение требований дорожных знаков оштрафовано 3155 водителей; за управление транспортом с нанесенными на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующего покрытия приняты меры в отношении 64 водителей, 2474 водителя управляли транспортом с превышением скоростного режима движения, 23 водителя нарушили правило перевозки опасных и крупногабаритных грузов", - отметили в ГУОБДД.

Уточняется, что также задержано 13 водителей, не имеющих право на управление авто.

URL: https://www.vb.kg/371975
Теги:
ГУБДД, штраф, Патрульная милиция, Кыргызстан
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Комментарии
150
09.07.2018, 13:04

А остальных 500 пьяных сотрудников силовых структур пришлось отпустить

0
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151
09.07.2018, 14:41

150

А остальных 500 пьяных сотрудников силовых структур пришлось отпустит

и 15000 откупились на месте ))))))

0
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