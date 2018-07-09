Чудовищная жестокость. Воткнула в сына 10 игл, чтобы вернуть мужа....

Стали известны подробности чудовищного случая, как медики нашли в годовалом ребенке 10 игл. Дело происходило в Таджикистане.

Оказывается, так называемая мать воткнула в сына иглы специально - чтобы ее муж, который находится на заработках в России, вернулся домой.

"Согласно судебно-медицинкской экспертизы, женщина намеренно проткнула в тело годовалого сына 10 металлических иголок, чтобы вернуть супруга из России. ребенок получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован", − сообщили в МВД Таджикистана.

Сейчас женщина, 26-летняя жительница сельского джамоата Сарикишти района Рудаки, задержана по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее врачи национального медицинского центра в Душанбе нашли в теле ребенка 10 иголок. Они находились в черепной части головы, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела ребенка. Во время первой операции врачам удалось извлечь только шесть игл, еще четыре пока находятся внутри.

Врачи говорят, что если бы ребенок самостоятельно проглотил бы иглы, то он повредил бы себе внутренние органы и они застряли бы в желудочно-кишечном тракте.