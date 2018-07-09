За выходные в Кыргызстане утонуло три человека

Погибли граждане КР в Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Об этом сообщили в МЧС.

"Так в Жети-Огузком районе спасатели ищут тело мужчины 1939 года рождения. По информации, пенсионер вышел пасти скот и пропал. Предполагается, что он мог утонуть в реке Кара-Суу. Сейчас поисковые работы продолжаются", - отметили в МЧС.

В минувшие выходные трагедии также произошли в Базар-Коргонском и Кадамжайском районе. Там утонули 24-летний и 27-летний мужчины.

"Первое тело найдено в айыльном аймаке Ак-Ман села Каирма. В службу поступило сообщение, что кыргызстанец погиб в одноименной реке Каирма. Тело второго найдено в одном из водоемов накануне в 21.00. Сейчас оба трупа переданы на экспертизу сотрудникам милиции", - пояснили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что большая часть трагедий на воде происходит по причине несоблюдения норм безопасности – люди купаются в неустановленных для этих целей водоемах и каналах.