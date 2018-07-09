Погода
$ 68.21 - 68.41
€ 79.42 - 80.32

Почему радикализуется молодежь Кыргызстана?

474  5
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

10 июля в Бишкеке состоится молодежно-экспертная дискуссия на тему: "Радикализация молодежи Кыргызстана: причины и методы трансформации энергии молодежи в негативные проекты".

В мероприятии примут участие исследователи-аналитики, политологи, религиоведы, представители государственных органов и общественных организаций и также молодежные лидеры столицы.

Организаторами дискуссии выступают Фонд "Евразийцы – новая волна" и Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа".

По словам директора филиала Фонда "Евразийцы – новая волна" в Кыргызской Республике Владимира Лю, работа по дерадикализации молодежи в стране не будет эффективной без совместных усилий гражданского общества и государственных структур.

- В деле отвлечения пассионарной молодежи от пропагандистов и проповедников самого различного толка целесообразно использовать потенциал военно-патриотических клубов, сетевых организаций по развитию предпринимательства и индивидуальной занятости, - отмечает Владимир Лю.

В рамках дискуссии будут рассмотрены следующие вопросы:

- Социально-экономические причины вовлечения молодежи в радикальные религиозные и политические группы;

- Проблемы и перспективы формирования молодежной политики государства, направленной на вовлечение молодежи в проекты, способствующие дерадикализации молодежи.

Мероприятие пройдет 10 июля 2018 года по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок - Молдо, 52, малый конференц-зал гостиницы "Плаза" (2-этаж). Начало в 11:00.

URL: https://www.vb.kg/371982
Теги:
молодежь, экстремизм, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
билим
09.07.2018, 13:04

Образование слабоватое. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Акыл Акыбаев
09.07.2018, 13:20
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 7
Комментариев: 9

Нужно поднять светскую этику среди молодежи. Все мечети у нас стали исламско - идеялогическим центром. Именно от туда появляются первые исламизированные молодежи. Дальше идет радикализации.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алтынбек Ынтымаков
09.07.2018, 13:26
Карма: +19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 24
Минусов: 5
Комментариев: 12

Первая причина радикализации кыргызской молодежи - это чрезмерная набожность людей. Нужно подальше отвезти молодежи от религии. Религия это опиум для народа. Чем больше молодежь набожный или религиозный, тем больше они остаются под влиянием бородатых муллов с арабским и пакистанским мышлением.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Л. Фейербах
09.07.2018, 14:24

" Чем ограниченее кругозор человека , чем меньше он знаком историей , природой и философией , тем искренне его привязанность к своей религии ".

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алим
09.07.2018, 15:58

Не хватает у таких людей нормального образования, еле как до 9 дотянули и все пошли куда глаза глядят, учитесь дети, учитесь! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  