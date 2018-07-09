Почему радикализуется молодежь Кыргызстана?

10 июля в Бишкеке состоится молодежно-экспертная дискуссия на тему: "Радикализация молодежи Кыргызстана: причины и методы трансформации энергии молодежи в негативные проекты".

В мероприятии примут участие исследователи-аналитики, политологи, религиоведы, представители государственных органов и общественных организаций и также молодежные лидеры столицы.

Организаторами дискуссии выступают Фонд "Евразийцы – новая волна" и Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа".

По словам директора филиала Фонда "Евразийцы – новая волна" в Кыргызской Республике Владимира Лю, работа по дерадикализации молодежи в стране не будет эффективной без совместных усилий гражданского общества и государственных структур.

- В деле отвлечения пассионарной молодежи от пропагандистов и проповедников самого различного толка целесообразно использовать потенциал военно-патриотических клубов, сетевых организаций по развитию предпринимательства и индивидуальной занятости, - отмечает Владимир Лю.

В рамках дискуссии будут рассмотрены следующие вопросы:

- Социально-экономические причины вовлечения молодежи в радикальные религиозные и политические группы;

- Проблемы и перспективы формирования молодежной политики государства, направленной на вовлечение молодежи в проекты, способствующие дерадикализации молодежи.

Мероприятие пройдет 10 июля 2018 года по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок - Молдо, 52, малый конференц-зал гостиницы "Плаза" (2-этаж). Начало в 11:00.