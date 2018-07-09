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В Турции в железнодорожной катастрофе погибли 10 человек

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- Виктория Григоренко
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Пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на северо-западе Турции. В результате происшествия погибли десять человек, еще 73 пострадали. Об этом сообщает издание Nation News.

Как отмечается, поезд направлялся из Капыкуле в Стамбул.

"Во время проезда в провинции Текирдаг часть состава сошла с рельсов и опрокинулась. На место инцидента прибыли спасатели, полицейские и медики. Губернатор города Мехмет Цейлан сообщил, что пострадавших эвакуируют на вертолетах. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил соболезнование семьям погибших в железнодорожной катастрофе", - говорится в информации.

Уточняется, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия.

URL: https://www.vb.kg/371984
Теги:
железная дорога, погибшие, погода, Турция
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