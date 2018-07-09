В Японии наводнение заживо похоронило несколько десятков человек

По меньшей мере 64 человека погибло и еще более 40 пропало без вести в результате наводнений и оползней в западной части Японии. Об этом сообщает новостная служба ВВС.

По информации, уровень воды поднимался так быстро, что некоторые люди не успевали выбраться из дома.

"Часть граждан заживо погребены под слоем воды и грязи. Большинство жертв зарегистрировано в префектуре Хиросима, где с четверга не прекращаются проливные дожди. От наводнения пострадали сотни домов, около полутора миллионов жителей получили от властей приказ покинуть свои жилища в интересах безопасности", - отмечает СМИ.

Уточняется, что на данный момент еще три миллиона японцев получили рекомендации властей об эвакуации.

"Мы еще никогда не наблюдали таких сильных дождей, - заявил на пресс-конференции представитель Японского метеорологического агентства (JMA), - сложившаяся ситуация крайне опасна".

Власти Японии говорят, что потенциально это наводнение может стать самым сильным стихийным бедствием за многие десятилетия. Дожди начались в конце прошлой недели, когда к сезонному дождевому фронту присоединились осадки ослабевающего тайфуна.

"Потоки влажного теплого воздуха со стороны Тихого океана усилили эффект, создав погодные условия, близкие к тем, что ровно год назад вызвали наводнение на юго-западе Японии и привели к гибели десятков людей. По данным JMA, дождевой фронт слишком долго оставался на одном месте", - добавили власти страны Восходящего солнца.

Как отмечается, правительство Японии учредило экстренный штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией, который управляет действиями 54 тыс. спасателей, пожарных, военных и полицейских, направленных в наиболее пострадавшие районы на юго-западе и западе страны.