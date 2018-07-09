Избрана мера пресечения вице-мэру Бишкека Ренату Макенову

8 июля 2018 года в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой КР уголовного дела первому вице-мэру г.Бишкек Ренату Макенову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.303 ч.1 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Отмечается, что Макенов в сговоре с отдельными должностными лицами мэрии г.Бишкек в нарушение земельного законодательства КР предоставил подставному частному лицу в срочное пользование земельный участок площадью 3,5 га, расположенный в Южной зоне г.Бишкек.

В настоящее время ведется следствие.