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Избрана мера пресечения вице-мэру Бишкека Ренату Макенову

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- ВБ
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8 июля 2018 года в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой КР уголовного дела первому вице-мэру г.Бишкек Ренату Макенову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.303 ч.1 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Отмечается, что Макенов в сговоре с отдельными должностными лицами мэрии г.Бишкек в нарушение земельного законодательства КР предоставил подставному частному лицу в срочное пользование земельный участок площадью 3,5 га, расположенный в Южной зоне г.Бишкек.

В настоящее время ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371988
Теги:
ГКНБ, мэрия, СИЗО, коррупция, Бишкек
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Комментарии
Марат
09.07.2018, 15:55

А Дуйшембиева кто задерживать будет? Или как с Раимом? Кулматова задержали, а Раиму дали сбежать? 

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Раим
09.07.2018, 16:20

Надо начать с Исакова, за деревья ответить должен.

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