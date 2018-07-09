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Подросток, которого разыскивает милиция, идти домой не хочет?

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- ВБ
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"Вечерке" рассказали о ходе поисков Бекзата Тешебаева, который вышел из "Центра крови" в Бишкеке 26-го июня, и чье местонахождение до сих пор неизвестно.

- Последний раз его видели 2-3 дня назад в районе Пишпека, где он проживает с бабушкой. У нас нет информации, случалось ли с ним подобное раньше, какие у него проблемы, близкие не говорят, - рассказывают в правоохранительных органах. Возможно, отмечают там, парень просто не хочет идти домой.

Что не отменяет его поисков. Тешебаев Бекзат Шералиевич, 2004-го года рождения, 26-го июня в 10.30 вышел из "Центра крови", г.Бишкек пр.Мира, 60. Приметы: рост 150-155, среднего телосложения, волосы темно-руссые, карие глаза. Был одет в клетчатую красную рубашку, джинсовые шорты и зелено-голубую толстовку, на ногах синие шлепки.

Возможно, ребенок уже одет иначе. Если вы встретите его, пожалуйста, остановите и попытайтесь задержать. В любом случае, пожалуйста, обратитесь по телефонам 0312-56-32-48, 0701-41-19-79, 0550-10-24-86, 0555-75-7955, 0550-102-170 или 102.

URL: https://www.vb.kg/371989
Теги:
дети, Первомайский район, розыск, Бишкек
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