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Пасли скот. Вблизи госграницы КР задержаны 11 граждан РУз

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- Виктория Григоренко
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За нарушение госграницы пограничный наряд Ала-Буки задержал 11 граждан Узбекистана, выпасавших скот вблизи госграницы. Об этом сообщил Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

"Граждане сопредельного государства задержаны пограничниками Кыргызстана в момент установки палаток. Задержанные и принадлежащий им скот - 800 голов МРС, 116 голов КРС и 2 лошади были переданы узбекским пограничникам", - отметили в ГПС.

Как выяснилось, узбекистанцы планировали осуществлять выпас скота в горной местности, однако ошибочно прошли на территорию Кыргызстана.

URL: https://www.vb.kg/371990
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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