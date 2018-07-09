Пасли скот. Вблизи госграницы КР задержаны 11 граждан РУз

За нарушение госграницы пограничный наряд Ала-Буки задержал 11 граждан Узбекистана, выпасавших скот вблизи госграницы. Об этом сообщил Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

"Граждане сопредельного государства задержаны пограничниками Кыргызстана в момент установки палаток. Задержанные и принадлежащий им скот - 800 голов МРС, 116 голов КРС и 2 лошади были переданы узбекским пограничникам", - отметили в ГПС.

Как выяснилось, узбекистанцы планировали осуществлять выпас скота в горной местности, однако ошибочно прошли на территорию Кыргызстана.