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Очередной член ОПГ попался на наркотиках

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- ВБ
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7 июля 2018 года сотрудниками ГУВД Чуйской области совместно с ОВД Аламединского района в рамках возбуждённого уголовного дела был произведен обыск в одном из домов села Беш-Кунгей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следственно-оперативных мероприятий по указанному адресу была обнаружена мелкая партия наркотиков - темно-серые вещества со специфическим запахом. По данному факту на основании результатов экспертизы следственной службой ОВД Аламединского района возбуждено уголовное дело по статье 246 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта) УК КР.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний Б.А., состоящий на оперативно-превентивном учете МВД КР как член ОПГ. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек. Следствие продолжается.

URL: https://www.vb.kg/371992
Теги:
ГУВД, МВД, наркотики, ОПГ, Чуйская область
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