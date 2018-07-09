Удои до 60 литров и бычки по тонне. В Кыргызстане улучшают животноводство

Благодаря породистым коровам животноводы КР увеличили удои молока в 4 раза при тех же затратах. Об этом VB.KG сообщил руководитель проекта "Покупай кыргызское! Инвестируй в Кыргызстан!" Бакыт Дегенбаев.

По его словам, фермеры начали менять свое мышление и самосознание.

- Активно развиваются высокопородистые коровы: абердин ангус, герифорд, бурая швицкая, Симменталь и другие. Пока все животные завозятся из-за границы телятами. Сейчас идут переговоры по импорту семенного материала. Но полагаться только на импорт не стоит. Мы также должны заниматься селекцией внутри страны и выводить породу, которая подходит к нашим климатическим особенностям. Здесь должны подключаться Академия наук и наши племенные хозяйства. Так как раньше у нас была хорошо развита селекция, сейчас же ей, к сожалению, перестали заниматься, - отметил Дегенбаев.

Наиболее активно молочное животноводство развивается на Иссык-Куле и Чуйской области, отмечает руководитель проекта.

- Фермеры поняли, что при тех же затратах они могут получать больше молока из-за улучшения породистости. Однако затрачивается такое же количество корма и труда, как и при менее доходных породах. А значит, автоматически повышается уровень жизни в селах и уровень ВВП. В Ат-Башы, в Таласе, в Иссык-Кульской и Чуйской области сейчас есть бычки, которые весят тонну! В молочном направлении тоже заметные улучшения. Если раньше фермер получал максимум 15 литров молока от одной коровы, то сейчас удои отдельных фермеров достигают 60 литров. То есть, опять же, при тех же затратах они увеличили надои в 4 раза. Но это вовсе не потому, что скоту дают химикаты. Наука шагнула далеко вперед. У нас же есть огромный потенциал для экологического животноводства, а условия просто идеальные. Например, очень много воды. Именно из-за отсутствия необходимого количества влаги многие развитые страны отказываются от животноводства. У нас с ней нет проблем. А вот само по себе животноводство очень выгодно, так как дает мультипликативный эффект до 30 отраслей экономики, - уверен Дегенбаев.

Но надо ускоряться, считает руководитель проекта.

- Казахстан и Узбекистан сейчас приняли колоссальные программы по улучшению животноводства. Поэтому с каждым годом конкуренция будет увеличиваться, - добавил Бакыт Дегенбаев.