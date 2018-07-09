Опять никто не виноват? В Кыргызстане продолжают тонуть маленькие дети...

Быть родителем – это не только родить ребенка, а воспитывать, защищать и не оставлять в опасности свое чадо. Таким мнением с "Вечеркой" поделился депутат Жогорку Кенеша от фракции "Республика – Ата-Журт" Мирлан Жеенчороев, отвечая на вопрос об участившихся случаях гибели малолетних детей на воде.

- Ответственность родителей прописана законом с того момента, как они решили планировать детей и до достижения ими 18-летнего возраста. Конечно, для любящих отца и матери потеря ребенка – это уже наказание. Но есть еще Уголовный кодекс статья "Оставление в опасности", которая предусматривает санкции вплоть до лишения свободы. Поэтому я не считаю, что стоит усиливать ответственность родителей на законодательном уровне. Необходимо просто повсеместно вести воспитательные беседы, просветительские работы по предупреждению несчастных случаев, - сказал парламентарий.

При этом Жеенчороев отметил, что по каждому факту трагической смерти несовершеннолетнего на воде нужно проводить детальные разбирательства.

- Почему ребенку экстренно не была оказана помощь? Если он утонул на территории пансионата или другой зарегистрированной зоны отдыха, то где были спасатели, предусмотренные законом? Если дети купались в неположенном месте, то местные органы должны проводить обходы этих мест. Надо расставлять знаки, предупреждающие об опасности, разговаривать с несовершеннолетними и их опекунами, - добавил нардеп.

Пока же, как показывает практика, никакие беседы и просветительская деятельность тех же правоохранительных органов не спасает несовершеннолетних кыргызстанцев от несчастных случаев в купальный сезон.

Напомним, очередная трагедия произошла 7 июля в селе Чон-Орукту Иссык-Кульского района. Во время отдыха взрослых на термальных источниках "Керемет-Суу" утонул 4-летний малыш.

Отец мальчика заявил, что "не заметил, как сын захлебнулся водой во время купания".