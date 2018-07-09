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Задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве друга

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- ВБ
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8 июля 2018 года в ОВД Сокулукского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в селе Тош-Булак с признаками насильственной смерти.

Осмотр места происшествия осуществляла следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района. Тело мужчины обнаружено парке отдыха, который расположен в 5 километрах от села Тош-Булак. По предварительным данным, нанесено несколько ножевых ранений. Личность убитого установили, им оказался 32-летний К.К., житель Чуйской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД Сокулукского района по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний С.А., житель Чуйской области, ранее судимый за разбой.

По предварительным данным, в тот день они вместе отдыхали в парке отдыха, где распивали спиртные напитки. В ходе возникшей словесной перепалки, переросшей в конфликт, мужчина нанес несколько ножевых ранений своему приятелю, в результате которых тот скончался.

В настоящий момент Следственной службой ОВД Сокулукского района возбуждено уголовное дело по ст.97 (Убийство) УК КР. Назначены необходимые экспертизы. Задержанный водворен в ИВС. Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371999
Теги:
Сокулукский район, убийство, УВД
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