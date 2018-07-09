Дом по улице Лермонтова и трещины на Юнусалиева. Мэрия ответила горожанам

Мэрия Бишкека рассмотрела обращение председателя ТСЖ "Сагида" по вопросу отсутствия водоснабжения и канализации в жилом доме по ул.Лермонтова, 1"а". Об этом сообщили в муниципалитете.

"В результате обследования установлено, что дом по вышеуказанному адресу ранее являлся административным зданием ОАО "Совхоз "Тепличный". В 1980-х годах бывшим руководством указанного предприятия он был передан своим работникам под жильё, квартиры в настоящее время приватизированы жильцами. Водоснабжение осуществлялось от собственной скважины ОАО "Совхоз "Тепличный", к центральной канализации дом не подключен, имеется надворный туалет. Плату за водопользование жильцы ж/д по ул.Лермонтова, 1"а" производили ОАО "Совхоз "Тепличный" согласно заключенному с ним договору", - проинформировали в мэрии.

Уточняется, что для решения вопроса питьевого водоснабжения и канализования дом по ул. Лермонтова, 1"а" независимо от ОАО "Совхоз "Тепличный", жителям необходимо выполнить подключение к городским сетям.

"По водопроводу – от существующей водопроводной линии Д=500мм проходящей по пр.Чуй; по канализации – к существующему коллектору Д=600мм по ул. Лермонтова, с оформлением разрешительной и технической документации. Учитывая, что до городских инженерных коммуникаций расстояние значительное, подключение здания возможно выполнить к внутриплощадочным сетям водопровода и канализации ТД "Фрунзе" по пр. Чуй, по согласованию с владельцем", - подчеркнули в муниципалитете.

Как отмечается, в ходе встречи 25.06.18 г. руководством ПЭУ "Бишкекводоканал" с председателем ТСЖ "Сагида" Гуськовым А.А. даны разъяснения об условиях подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (канализации).

"Претензий к Бишкекводоканалу заявитель не имеет. "Бишкекводоканал" окажет всю необходимую техническую помощь в решении данного вопроса", - добавили в мэрии Бишкека.

Напомним, жители дома по улице Лермонтова 1 "А" десять месяцев отключены от питьевого водоснабжения.

Что касается недовольства граждан по поводу заливки трещин по улице Юнусалиева от Горького до Ахунбаева. То, по информации МП "Бишкекасфальтсервис", на данном отрезке дороги велись работы по ремонту дороги в утреннее время суток.

"При жаркой погоде битумная мастика не успевает застыть. Поэтому, в настоящее время работы пришлось приостановить. Они возобновятся при температуре воздуха не выше 25 С", - заверили в столичном муниципалитете.