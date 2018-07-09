Погода
$ 68.21 - 68.41
€ 79.42 - 80.32

Дом по улице Лермонтова и трещины на Юнусалиева. Мэрия ответила горожанам

529  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия Бишкека рассмотрела обращение председателя ТСЖ "Сагида" по вопросу отсутствия водоснабжения и канализации в жилом доме по ул.Лермонтова, 1"а". Об этом сообщили в муниципалитете.

"В результате обследования установлено, что дом по вышеуказанному адресу ранее являлся административным зданием ОАО "Совхоз "Тепличный". В 1980-х годах бывшим руководством указанного предприятия он был передан своим работникам под жильё, квартиры в настоящее время приватизированы жильцами. Водоснабжение осуществлялось от собственной скважины ОАО "Совхоз "Тепличный", к центральной канализации дом не подключен, имеется надворный туалет. Плату за водопользование жильцы ж/д по ул.Лермонтова, 1"а" производили ОАО "Совхоз "Тепличный" согласно заключенному с ним договору", - проинформировали в мэрии.

Уточняется, что для решения вопроса питьевого водоснабжения и канализования дом по ул. Лермонтова, 1"а" независимо от ОАО "Совхоз "Тепличный", жителям необходимо выполнить подключение к городским сетям.

"По водопроводу – от существующей водопроводной линии Д=500мм проходящей по пр.Чуй; по канализации – к существующему коллектору Д=600мм по ул. Лермонтова, с оформлением разрешительной и технической документации. Учитывая, что до городских инженерных коммуникаций расстояние значительное, подключение здания возможно выполнить к внутриплощадочным сетям водопровода и канализации ТД "Фрунзе" по пр. Чуй, по согласованию с владельцем", - подчеркнули в муниципалитете.

Как отмечается, в ходе встречи 25.06.18 г. руководством ПЭУ "Бишкекводоканал" с председателем ТСЖ "Сагида" Гуськовым А.А. даны разъяснения об условиях подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (канализации).

"Претензий к Бишкекводоканалу заявитель не имеет. "Бишкекводоканал" окажет всю необходимую техническую помощь в решении данного вопроса", - добавили в мэрии Бишкека.

Напомним, жители дома по улице Лермонтова 1 "А" десять месяцев отключены от питьевого водоснабжения.

Что касается недовольства граждан по поводу заливки трещин по улице Юнусалиева от Горького до Ахунбаева. То, по информации МП "Бишкекасфальтсервис", на данном отрезке дороги велись работы по ремонту дороги в утреннее время суток.

"При жаркой погоде битумная мастика не успевает застыть. Поэтому, в настоящее время работы пришлось приостановить. Они возобновятся при температуре воздуха не выше 25 С", - заверили в столичном муниципалитете.

URL: https://www.vb.kg/372003
Теги:
дороги, пожилые люди, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Чел
09.07.2018, 21:28

А мозги вам для чего? Речь идет о неправильно выбранной технологии, а не о времени проведения ремонта. Вы уж как-нибудь наши деньги добросовестно расходуйте.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  