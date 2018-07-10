Министр транспорта рассказал "Вечерке", когда на Иссык-Куле появятся дороги

После начала туристического сезона все чаще стали звучать жалобы от отдыхающих на качество дорожного полотна Иссык-Кульских трасс. Особые претензии к дороге Балыкчы- Тамчы, где асфальтовое покрытие заменяет грунтовка. В итоге пыль в летнюю жару, сколы на авто и полное отсутствие освещения.

По словам министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова, терпеть подобные неудобства гражданам и гостям Кыргызстана осталось недолго.

- Сейчас перед дорожниками стоят задачи, чтобы наименьшим образом доставлять неудобство проезжающим туристам. Поэтому работу по строительству искусственных сооружений мы делаем в вечернее и ночное время. Где нет возможности – будем строить объездные дороги. А чтобы не мешала пыль, поливать. Думаю, к концу августа до начала Игр кочевников все ремонтные работы на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт по направлению Иссык-Кульского кольца будут завершены, - пояснил VB.KG Калилов.

Министр подчеркнул, что дорожные работы не могут быть отложены - осенью многие участки трассы становятся недоступны из-за дождей.

- Поэтому, вынуждены параллельно ремонтировать трассы и оставлять место для проезда транспорта. Работаем днем и ночью, чтобы уложиться в сроки. Вчера я вернулся с Иссык-Кульской области. Да, действительно, до начала Игр кочевником еще очень много работы надо успеть сделать, - отметил Калилов.

Что касается участка дороги Балыкчи -Тамчи, там в 9 местах прокладываются трубы, в одном месте строят мост.

- К 25 июля эти работы также завершатся. А вот мост будет закончен позже - где-то 20 августа. Только после этого начнем класть асфальтовое покрытие. Но, например, в Балыкчи-Корумду один слой дорожного полотна уже проложен. На тех же участках, где он отсутствует, в течение двух недель асфальт появится, - заверил Калилов.

А вот с освещением придется подождать до осени, признался министр.

- Оно появится позже, где-то в октябре месяце, - добавил Калилов.