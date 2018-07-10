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Прокуратура занялась судьей Ошского горсуда, "раздаривающей" земли

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- ВБ
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Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в отношении бывшего судьи Ошского городского суда А.К., по факту вынесения заведомо неправосудного решения возбуждено уголовное дело по статье 328 УК Кыргызской Республики.

Проверкой установлено, что А.К., занимая должность судьи Ошского городского суда, 14 мая 2013 года незаконно удовлетворил исковое заявление гражданина С.С., закрепив за ним право собственности на земельный участок площадью 600 квадратных метров, расположенный в городе Ош. Однако, как было установлено, данный участок находился в собственности у гражданина Б.С.

18 января 2017 года Ошским областным судом вышеуказанное решение судьи А.К. было отменено в виду необоснованности и направлено в Ошский городской суд на новое рассмотрение, где 17 апреля 2017 года заявление С.С. о признании права собственности на оспариваемый земельный участок оставлено без рассмотрения.

В результате, бывшим судьей Ошского городского суда А.К., несмотря на зарегистрированное право собственности у гражданина Б.С. на земельный участок, помимо его воли вынесено заведомо неправосудное решение с целью смены собственника.

Уголовное дело направлено в компетентный орган для организации расследования.

URL: https://www.vb.kg/372007
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Ош, Ошская область, суд, Кыргызстан
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Комментарии
суд
10.07.2018, 18:26

наших судей пора всех сажать на нары и новых набирать, которые ни разу не были замешаны в уголовных делах

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