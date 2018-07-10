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По улице ходил мужчина с килограммом героина

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- ВБ
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6 июля 2018 года примерно в 23.40 часов, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики в городе Ош по улице Салиева был задержан гражданин У.З., 1991 года рождения, житель Кара-Суйского района.

В ходе личного досмотра у подозреваемого лица обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находился брикет с веществом со специфическим запахом уксусного ангидрида.

Обнаруженное и изъятое вещество по заключению химической экспертизы является наркотическим средством "героин" весом более 1000 граммов. Задержанный водворен в ИВС.

Продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление других соучастников преступления, сообщает пресс-служба МВД КР.

URL: https://www.vb.kg/372008
Теги:
задержание, Кара-Суйский район, наркотики, Ош, Ошская область, МВД
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