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Жители "элитки" ведут неравный бой с соседом - якобы сотрудником ГКНБ

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- ВБ
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Добрый вечер. У нас во дворе дома улицы Панфилова 188/2, живет мужчина, который является сотрудником службы ГКНБ Амангазиев Ильяс (зять бывшего зам.прокурора Боконбая Казакова), который запугивает весь двор своим служебными полномочиями.

Он угрожает жителям, что всех посадит, и т.д. Во дворе дома у нас есть бассейн, который по согласованию всех жителей был сделан только для детей. Но для сотрудника ГКНБ, как он говорит, правил не существует, ему можно всё. Он не реагирует на нас, жителей, перелезает через забор бассейна и плавает. Вчера он в очередной раз находясь в нетрезвом состоянии перелез через забор, сломал шезлонг на территории бассейна. Ругался матом, распивал спиртные напитки!!! Неужели, если он сотрудник ГКНБ, ему дозволено всё?! - вопрошает читатель "Вечерки".

URL: https://www.vb.kg/372009
Теги:
алкоголь, Бишкек, ГКНБ
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Комментарии
мэсний
10.07.2018, 11:50

раньше за такое не просто бы уволили с органов но и могли завести уголовное дело по статье хулиганство..до 2х лет

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Райзап
10.07.2018, 11:51

Во времена СССР сотрудники КГБ себя не офишировали, а сейчас ГКНБшники рекламируют себя на весь мир, одно название "сотрудник компетентных" органов.

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мика
10.07.2018, 11:55

В пресс-центре ГКНБ подтвердили, что мужчина, запечатленный на видео, действительно служит в ведомстве.«В настоящее время служба собственной безопасности ведомства проводит служебное расследование. По итогам в отношении этого сотрудника примут жесткие меры»

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мика
10.07.2018, 12:04

Он является зятем бывшего Ген.прокурора КР Боконбая Казакова+фигурантом угол.дела по украденной в КЗ машине лексус 570  

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Айба
10.07.2018, 12:54

Зятек Боконбая К, вот и рулит....ули.  Возможно получит выговор и отделается легким испугом, ****. 

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Алтай
10.07.2018, 13:00

Чекист - это прежде всего должен быть интеллигент, производить всегда только приятное впечатление. Во вторых, никто не должен знать кто он по профессии. А тут понабрались родственнички мохнатых чинуш и бизнесменов и мнят себя чуть ли не вершителями судеб. Надеемся, под зад даст Комитет оного.

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Асхат
10.07.2018, 13:26

Хорошие зарплаты в гкнб покупать элитки, ездить на ворованной КЗ машине. Вор вора на воре вором помыкает, это я к тому что вор Ильяс конвоируют вора Сатыбалдиев! Бляестяще!

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Аман
10.07.2018, 13:37

Кусочек реальной . моральной обстановки в силовых структурах  ... КГБ уже не та ... 

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Нурик
10.07.2018, 15:17

какой он чекист, они так себя не ведут, прав на 100% Алтай, простым смертным никогда не пройти туда. Если действительно он сотрудник, то уже пинком надо вытурить оттуда чтобы контору не позорил, аж противно смотреть на его рожу.

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5555
10.07.2018, 18:19

из-за одного не надо судить о всем ведомстве

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Алик
10.07.2018, 19:13

5555

из-за одного не надо судить о всем ведомстве

Гкнб такое же гнилое унылое ведомство, как и все остальные госорганы кр. Так что там он не один такой, а почти все.

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