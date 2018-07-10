Жители "элитки" ведут неравный бой с соседом - якобы сотрудником ГКНБ

Добрый вечер. У нас во дворе дома улицы Панфилова 188/2, живет мужчина, который является сотрудником службы ГКНБ Амангазиев Ильяс (зять бывшего зам.прокурора Боконбая Казакова), который запугивает весь двор своим служебными полномочиями.

Он угрожает жителям, что всех посадит, и т.д. Во дворе дома у нас есть бассейн, который по согласованию всех жителей был сделан только для детей. Но для сотрудника ГКНБ, как он говорит, правил не существует, ему можно всё. Он не реагирует на нас, жителей, перелезает через забор бассейна и плавает. Вчера он в очередной раз находясь в нетрезвом состоянии перелез через забор, сломал шезлонг на территории бассейна. Ругался матом, распивал спиртные напитки!!! Неужели, если он сотрудник ГКНБ, ему дозволено всё?! - вопрошает читатель "Вечерки".