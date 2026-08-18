Еще 19 юрлиц в Кыргызстане попали под процедуру принудительной ликвидации

В Кыргызстане планируют инициировать процедуру принудительной ликвидации еще 19 юридических лиц, деятельность которых, по оценке межведомственной группы, связана с повышенными санкционными рисками. Соответствующее обращение будет направлено в органы юстиции.

Решение принято на рабочем совещании по вопросам соблюдения международных санкционных режимов под председательством специального представителя президента Кыргызстана по особым поручениям Бакыта Сыдыкова.

Ранее, по итогам межведомственного совещания в конце июня, компетентные органы сформировали перечень примерно из 40 компаний, деятельность которых могла быть связана с повышенными санкционными рисками. В отношении них провели проверки и комплексный анализ.

По итогам этой работы межведомственная группа пришла к выводу о необходимости прекращения деятельности еще 19 компаний. Как отмечается, решение принято для предотвращения возможных негативных последствий для Кыргызстана, связанных с обходом санкционных режимов.

В отношении остальных компаний из сформированного перечня проверки продолжаются. Дальнейшие меры будут определены по их результатам.

На совещании также обсудили работу банков по снижению санкционных рисков. С июля по 14 августа 2026 года ОАО "Элдик Банк" прекратило деловые отношения примерно со 109 компаниями. Счета еще около 20 компаний находятся в процессе закрытия.

ОАО "АБАНК" за этот же период прекратило деловые отношения примерно с 35 компаниями, еще около 40 проходят проверки.

Государственные банки продолжат усиливать комплаенс-контроль. Особое внимание планируется уделять проверке документов, на основании которых проводятся платежи, установлению конечных получателей товаров и услуг, а также определению стран назначения поставок.