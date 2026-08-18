Погода
$ 87.42 - 87.78
€ 100.60 - 101.60

Еще 19 юрлиц в Кыргызстане попали под процедуру принудительной ликвидации

240  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане планируют инициировать процедуру принудительной ликвидации еще 19 юридических лиц, деятельность которых, по оценке межведомственной группы, связана с повышенными санкционными рисками. Соответствующее обращение будет направлено в органы юстиции.

Решение принято на рабочем совещании по вопросам соблюдения международных санкционных режимов под председательством специального представителя президента Кыргызстана по особым поручениям Бакыта Сыдыкова.

Ранее, по итогам межведомственного совещания в конце июня, компетентные органы сформировали перечень примерно из 40 компаний, деятельность которых могла быть связана с повышенными санкционными рисками. В отношении них провели проверки и комплексный анализ.

По итогам этой работы межведомственная группа пришла к выводу о необходимости прекращения деятельности еще 19 компаний. Как отмечается, решение принято для предотвращения возможных негативных последствий для Кыргызстана, связанных с обходом санкционных режимов.

В отношении остальных компаний из сформированного перечня проверки продолжаются. Дальнейшие меры будут определены по их результатам.

На совещании также обсудили работу банков по снижению санкционных рисков. С июля по 14 августа 2026 года ОАО "Элдик Банк" прекратило деловые отношения примерно со 109 компаниями. Счета еще около 20 компаний находятся в процессе закрытия.

ОАО "АБАНК" за этот же период прекратило деловые отношения примерно с 35 компаниями, еще около 40 проходят проверки.

Государственные банки продолжат усиливать комплаенс-контроль. Особое внимание планируется уделять проверке документов, на основании которых проводятся платежи, установлению конечных получателей товаров и услуг, а также определению стран назначения поставок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460970
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, экономика, санкции, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  