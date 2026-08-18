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Бадахшанский узел начинает угрожать стабильности Афганистана

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- Светлана Лаптева
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В северо-восточной провинции Афганистана Бадахшан в последние недели существенно участились вооруженные столкновения между силами движения "Талибан" и противниками нынешних властей. Ситуация накаляется с каждым днем: в регионе происходят регулярные нападения на представителей администрации, полноценные бои и даже кратковременный захват административных зданий. Учитывая, что Бадахшан граничит с Таджикистаном, Китаем и Пакистаном, длительное ухудшение обстановки в этой ключевой точке потенциально способно затронуть и соседние государства.

Хроника последних событий показывает, что противостояние переходит в более активную фазу. Серьезным звонком стал июльский инцидент, когда вооруженная группировка "Сепахиян-е Михан" ("Воины Отечества") на несколько часов захватила административный комплекс в районе Яфтал-э-Паин. Нападавшие разоружили сотрудников сил безопасности и установили контроль над зданием, хотя позже силам "Талибана" и удалось вернуть объект. Почти сразу за этим, 24 июля, представители "Фронта свободы Афганистана" заявили о жестоком столкновении с талибами в районе Зебак. Власти факт боя подтвердили, заверив, что атака была отбита. Градус напряжения достиг максимума 28 июля, когда на трассе между Бахараком и Файзабадом был убит руководитель управления информации и культуры Бадахшана Забихулла Амири. И хотя ответственность за ликвидацию чиновника никто официально на себя не взял, сам факт такого громкого убийства говорит о многом.

Причина, по которой к событиям в Бадахшане приковано повышенное внимание, кроется в его уникальном географическом положении. Провинция не просто контролирует сложные горные маршруты северо-востока страны, но и непосредственно прилегает к границам Таджикистана, Китая и Пакистана. Для стран Центральной Азии наиболее чувствительным фактором остается именно таджикский участок границы. Продолжительная нестабильность в приграничных горных районах неизбежно создает жесткие риски: от незаконного перемещения оружия и контрабанды до просачивания трансграничных преступных группировок.

Реагируя на вспышки насилия, кабульские власти спешно усиливают присутствие сил безопасности в мятежных районах. В тот же Зебак были оперативно переброшены дополнительные подразделения, на дорогах уплотняют сеть блокпостов и готовят операции по зачистке от вооруженных групп. Впрочем, говорить о полной потере контроля над Бадахшаном со стороны "Талибана" пока рановато. На большей части территории провинции власти удерживают положение, а оппозиционные формирования пока не способны долго удерживать захваченные объекты.

За этим всплеском напряженности стоят как регулярные вылазки организованных антиталибских групп, так и нарастающее недовольство местных общин политикой центральных властей. При этом получить реальную картину происходящего крайне сложно из-за информационного вакуума и жесточайших ограничений для прессы. Стороны конфликта транслируют противоположные данные, а попытки независимых журналистов пробраться в горячие точки пресекаются на корню. Характерный пример - задержание силовиками корреспондента телеканала TOLOnews Назима Касеми, пытавшегося освещать обстановку в одном из неспокойных районов Бадахшана.

На данный момент происходящее выглядит скорее как рост локальной партизанской активности, чем как масштабный крах власти "Талибана". Однако цепочка из нападений, временной потери административных объектов и убийства высокопоставленного чиновника указывает на то, что ситуация накалена до предела. Если подобные инциденты станут системными или перекинутся на соседние уезды, локальная проблема быстро перерастет в кризис регионального значения. Для Кыргызстана и других стран Центральной Азии эскалация у границ Таджикистана - это прямой сигнал к повышению мер безопасности и усилению контроля за рубежами.


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URL: https://www.vb.kg/460901
Теги:
Афганистан, Талибан
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