Вход на соревнования III ВИК будет бесплатным. Справится ли "безопасность"?

Билеты на торжественные церемонии открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников (ВИК) уже поступили в продажу. Об этом в ходе совещания рабочей группы "Медиа и PR" с представителями СМИ Кыргызстана сообщила заместитель руководителя Секретариата Всемирных игр кочевников Айжан Абдесова.

По словам Абдесовой, билеты на III Всемирные игры кочевников можно купить в почтовых отделениях Кыргыз почтасы в городах Бишкек (ул. Чуй, 96, ул. Киевская, 114), Ош (ул. Ленина, 320) и Чолпон-Ата (ул. Советская, 122). Также билеты можно приобрести через официальное приложение Всемирных игр кочевников. "Приложение доступно на платформах Android и IOS. Входные билеты являются строго индивидуальными, с нанесенными на них QR-кодами. В билетах зашифрованы персональные данные физического лица, в частности ФИО, фотография, паспортные реквизиты и т.д. Строго запрещается передача билета другому лицу и порча нанесенного QR-кода. Несоблюдение вышеуказанных норм приведет к аннулированию билета без возмещения стоимости", - подчеркнула А.Абдесова.

Касаясь стоимости билетов она отметила, что билеты на церемонию открытия будут стоить от 400 - до 4 900 сомов, на церемонию закрытия - от 350 – до 3 800 сомов.

Напомним, церемония открытия III Всемирных игр кочевников состоится 2 сентября 2018 года в 20 ч.00 мин. Церемония закрытия состоится уже 8 сентября 2018 года в 20 ч.00 мин.

Вход на остальные мероприятия III ВИК свободный. И вот тут возникает закономерный вопрос - а справится ли служба безопасности с наплывом желающих бесплатно посмотреть спортивные состязания, и не закончится ли это большой проблемой?