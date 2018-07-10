ГСМ, мука. Что еще провозят в Кыргызстан контрабандой из стран ЕАЭС

Сотрудниками ГСБЭП во исполнение решения Совета безопасности КР "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года, а также тезисов президента КР С.Ш. Жээнбекова ведется соответствующая работа, направленная на выявление и пресечение фактов контрабандны и незаконного ввоза (вывоза) товаров через государственную границу Кыргызской Республики.

По информации пресс-службы ГСБЭП, за 6 месяцев текущего года пресечено - 77 фактов незаконного ввоза и вывоза товаров через государственную границу, что больше на 9 фактов, чем в 2017 году (68 фактов), установленный ущерб составил – 217,9 млн. сомов. Эта сумма больше на 132,6 млн. сомов, чем в 2017 году (85,3 млн. сомов). Возмещено – 63,9 млн. сомов, что больше на 55,8 млн. сомов, чем в 2017 году (8,1 млн. сомов). Возбуждено - 72 уголовных дела, что больше чем в 2017 году на 5 уголовных дел (67).

Пресечен контрабандный ввоз (вывоз):

- ГСМ в количестве 2 тысячи 800 литров;

- продовольственных и потребительских товаров на сумму 34,4 млн. сомов;

- других товаро-материальных ценностей на сумму – 182 тысячи 2 сомов.

Также пресс-служба ведомства отмечает, что экономическая безопасность страны зависит от должного контроля за процессом ввоза (вывоза) товаров из стран ЕАЭС через приграничные участки кыргызско-казахской государственной границы.

В виду отсутствия на указанных границах таможенных постов, контроль за законностью ввоза товаров осуществляют мобильные группы, которые были созданы постановлением Правительства КР от 3 октября 2016 года за № 524 "О мерах по обеспечению учета товаров, перемещаемых через Государственную границу КР в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза". В них входят сотрудники ГСБЭП КР, ГНС КР и МВД КР, которые осуществляют круглосуточное дежурство на приграничных участках, вблизи КПП "Чалдовар", КПП "Ак-Тилек" Чуйской области и КПП "Чон-Капка" в Таласской области.

Ежедневно указанными группами производится доклад об оперативной обстановке и выявленных нарушениях на границе.

За 6 месяцев текущего года указанными территориальными мобильными группами составлено - 369 актов рейдового налогового контроля (РНК), по фактам отсутствия товарно-транспортных накладных и справок о регистрации в налоговых органах со стороны субъектов предпринимательства, въезжающих на территорию страны из Казахстана. Из них выявлено - 40 фактов незаконного провоза ГСМ через государственную границу КР, в дополнительных баках и в других емкостях. Общий объем незаконного провоза составил - 136 тысяч 335 литров без соответствующих документов, на сумму примерно 5 миллионов 453 тысячи сомов.

По материалам, выявленным сотрудниками при осуществлении оперативно-рейдовых мероприятий на приграничных участках, в отношении лиц, занимающихся незаконным ввозом товаров народного потребления, возбуждено 8 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налоговых платежей, злоупотребления служебным положением со стороны сотрудников КПП.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями выявлено 26 фактов незаконного ввоза муки из Казахстана в количестве - 358 750 тонн в основном через КПП "Чон – Капка". Кроме этого на ж/д станции "Маймак" были задержаны 2 вагона муки, общим весом примерно - 110 тонн, которые были ввезены без каких-либо разрешительных документов на выгрузку (станция "Маймак" не является пунктом пропуска).

Также на КПП "Чон Капка" была выявлена коррупционная схема по незаконному ввозу товаров из стран ЕАЭС. Аналогичная схема была и на других постах. Суть схемы заключалась в том, что организаторы за определенное вознаграждение оформляли прибывший груз из стран ЕАЭС на имя подставных лиц, которые в последующем не уплатив налоги исчезали. В результате данной преступной схемы бюджет государства только за 2017 год потерял приблизительно 95-100 млн сомов в виде налоговых потерь, только от товаров, ввезенных через КПП "Чон Капка".

В целях искоренения указанной преступной схемы был проведен тщательный анализ преступной деятельности данных лиц, в результате чего возбуждено за 2017-2018 год 4 уголовных дела в отношении организаторов и исполнителей. Установлено и задержано 3 подставных лица и 1 организатор. Ущерб государству по данным уголовным делам составил свыше 30 миллионов сомов. На сегодняшний день в результате активных и решительных действий указанных мобильных групп, данная преступная схема пресечена.

В настоящее время практически весь объем импорта из стран ЕАЭС оформляется на истинных владельцев товара.

По данным предоставленным ГНС при ПКР темп роста по косвенным налогам (НДС) по Таласской области за 4 месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 400 %.