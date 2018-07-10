Погода
$ 68.26 - 68.44
€ 80.05 - 80.75

ГСМ, мука. Что еще провозят в Кыргызстан контрабандой из стран ЕАЭС

212  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками ГСБЭП во исполнение решения Совета безопасности КР "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года, а также тезисов президента КР С.Ш. Жээнбекова ведется соответствующая работа, направленная на выявление и пресечение фактов контрабандны и незаконного ввоза (вывоза) товаров через государственную границу Кыргызской Республики.

По информации пресс-службы ГСБЭП, за 6 месяцев текущего года пресечено - 77 фактов незаконного ввоза и вывоза товаров через государственную границу, что больше на 9 фактов, чем в 2017 году (68 фактов), установленный ущерб составил – 217,9 млн. сомов. Эта сумма больше на 132,6 млн. сомов, чем в 2017 году (85,3 млн. сомов). Возмещено – 63,9 млн. сомов, что больше на 55,8 млн. сомов, чем в 2017 году (8,1 млн. сомов). Возбуждено - 72 уголовных дела, что больше чем в 2017 году на 5 уголовных дел (67).

Пресечен контрабандный ввоз (вывоз):

- ГСМ в количестве 2 тысячи 800 литров;

- продовольственных и потребительских товаров на сумму 34,4 млн. сомов;

- других товаро-материальных ценностей на сумму – 182 тысячи 2 сомов.

Также пресс-служба ведомства отмечает, что экономическая безопасность страны зависит от должного контроля за процессом ввоза (вывоза) товаров из стран ЕАЭС через приграничные участки кыргызско-казахской государственной границы.

В виду отсутствия на указанных границах таможенных постов, контроль за законностью ввоза товаров осуществляют мобильные группы, которые были созданы постановлением Правительства КР от 3 октября 2016 года за № 524 "О мерах по обеспечению учета товаров, перемещаемых через Государственную границу КР в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза". В них входят сотрудники ГСБЭП КР, ГНС КР и МВД КР, которые осуществляют круглосуточное дежурство на приграничных участках, вблизи КПП "Чалдовар", КПП "Ак-Тилек" Чуйской области и КПП "Чон-Капка" в Таласской области.

Ежедневно указанными группами производится доклад об оперативной обстановке и выявленных нарушениях на границе.

За 6 месяцев текущего года указанными территориальными мобильными группами составлено - 369 актов рейдового налогового контроля (РНК), по фактам отсутствия товарно-транспортных накладных и справок о регистрации в налоговых органах со стороны субъектов предпринимательства, въезжающих на территорию страны из Казахстана. Из них выявлено - 40 фактов незаконного провоза ГСМ через государственную границу КР, в дополнительных баках и в других емкостях. Общий объем незаконного провоза составил - 136 тысяч 335 литров без соответствующих документов, на сумму примерно 5 миллионов 453 тысячи сомов.

По материалам, выявленным сотрудниками при осуществлении оперативно-рейдовых мероприятий на приграничных участках, в отношении лиц, занимающихся незаконным ввозом товаров народного потребления, возбуждено 8 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налоговых платежей, злоупотребления служебным положением со стороны сотрудников КПП.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями выявлено 26 фактов незаконного ввоза муки из Казахстана в количестве - 358 750 тонн в основном через КПП "Чон – Капка". Кроме этого на ж/д станции "Маймак" были задержаны 2 вагона муки, общим весом примерно - 110 тонн, которые были ввезены без каких-либо разрешительных документов на выгрузку (станция "Маймак" не является пунктом пропуска).

Также на КПП "Чон Капка" была выявлена коррупционная схема по незаконному ввозу товаров из стран ЕАЭС. Аналогичная схема была и на других постах. Суть схемы заключалась в том, что организаторы за определенное вознаграждение оформляли прибывший груз из стран ЕАЭС на имя подставных лиц, которые в последующем не уплатив налоги исчезали. В результате данной преступной схемы бюджет государства только за 2017 год потерял приблизительно 95-100 млн сомов в виде налоговых потерь, только от товаров, ввезенных через КПП "Чон Капка".

В целях искоренения указанной преступной схемы был проведен тщательный анализ преступной деятельности данных лиц, в результате чего возбуждено за 2017-2018 год 4 уголовных дела в отношении организаторов и исполнителей. Установлено и задержано 3 подставных лица и 1 организатор. Ущерб государству по данным уголовным делам составил свыше 30 миллионов сомов. На сегодняшний день в результате активных и решительных действий указанных мобильных групп, данная преступная схема пресечена.

В настоящее время практически весь объем импорта из стран ЕАЭС оформляется на истинных владельцев товара.

По данным предоставленным ГНС при ПКР темп роста по косвенным налогам (НДС) по Таласской области за 4 месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 400 %.

URL: https://www.vb.kg/372013
Теги:
ГСМ, Казахстан, контрабанда, ГСБЭП, ЕАЭС, мука, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  