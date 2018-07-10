Виртуальный номер MegaCom - реальные возможности

Хотите новый номер, но нет места для еще одной SIM-карты? Не проблема – подключите виртуальный номер MegaCom и звоните на городские и мобильные КР, как с обычного номера из любой точки мира.

Чтобы общаться с друзьями и близкими по виртуальному номеру, необходимо скачать на свой смартфон мобильное приложение MegaChat, которое предлагает:

выгодные тарифы на исходящие звонки на номера мобильных операторов Кыргызстана и на стационарные телефоны; БЕСПЛАТНЫЕ звонки между виртуальными номерами внутри MegaChat; специальный чат, где можно обмениваться сообщениями, фото, видео и другими файлами, а также воспользоваться уникальными стикерами;

доступность сервиса в любой точке мира через интернет; возможность приобрести виртуальный номер прямо в приложении, даже если у вас еще нет номера MegaCom.

Начните пользоваться этим комфортным инструментом для общения прямо сейчас - установите на свой телефон приложение MegaChat (для Android в Play Market или iOS в App Store).

Подробнее о MegaChat можно узнать на официальном сайте компании.