Виртуальный номер MegaCom - реальные возможности

Хотите новый номер, но нет места для еще одной SIM-карты? Не проблема – подключите виртуальный номер MegaCom и звоните на городские и мобильные КР, как с обычного номера из любой точки мира.
Чтобы общаться с друзьями и близкими по виртуальному номеру, необходимо скачать на свой смартфон мобильное приложение MegaChat, которое предлагает:
Начните пользоваться этим комфортным инструментом для общения прямо сейчас - установите на свой телефон приложение MegaChat (для Android в Play Market или iOS в App Store).
Подробнее о MegaChat можно узнать на официальном сайте компании.