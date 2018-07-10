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Освобождение Молдомусы Конгантиева выгодно "третьим" лицам?

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- Виктория Григоренко
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Дело Молдомусы Конгантиева должно были расследовать до конца. Об этом на пресс-конференции заявил экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров.

По его словам, восемь лет назад его приостановили, но не прекратили. Поэтому, решение о снятии с него обвинение - незаконно.

- Его раны были серьезные, я лично их видел. Но тем не менее, дело должно быть дорасследовано. Ведь Конгантиев был самым приближенным лицом к Жанышу Бакиеву. И в деле генерала точку должен поставить следствие и суд . Его освобождение сейчас не выгодно, на мой взгляд, ни Алмазбеку Атамбаеву, ни Сооронбаю Жээнбекову. Но на следствие явно кто-то повлиял. Видимо, кто-то третий пытается делать политику в республике. Надеюсь, что нынешний президент услышит свое обращение и скажет свое слово по делу Конгантиева. Особенно, если он и дальше готов бороться против семейного правления, в том числе, среди приближенных беглого президента страны Курманбека Бакиева, - подчеркнул Бекназаров.

URL: https://www.vb.kg/372019
Теги:
Азимбек Бекназаров, Курманбек Бакиев, Молдомуса Конгантиев, Сооронбай Жээнбеков, уголовная ответственность
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Комментарии
Дух Гор
10.07.2018, 15:45

Бекназаров прав. Давайте максу ещё один дворец построим, а что один у него в Англии есть.?

А этому «генералу» бакиевскому Памятник за Кровь Граждан при жизни возле его дома поставим

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Атыр Нурматова
10.07.2018, 16:50
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Плюсов: 20
Минусов: 11
Комментариев: 19

Биринчиден, М. Конгантиевге карата кылмыш иши 2010-жылы эле козголгон. Андан бери карай 8 жылдан ашуун убакыт өттү. Ошол 2010-жылы М. Конгантиевдин ден-соолугуна байланыштуу кылмыш иши убактылуу токтотулган. Бирок, анын саламаттыгы калыбына келгенден кийин деле А. Атамбаевдин убагында ал кылмыш иши боюнча эч кандай териштирүү жүргөн эмес. Эмнеге?

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