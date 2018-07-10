Освобождение Молдомусы Конгантиева выгодно "третьим" лицам?

Дело Молдомусы Конгантиева должно были расследовать до конца. Об этом на пресс-конференции заявил экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров.

По его словам, восемь лет назад его приостановили, но не прекратили. Поэтому, решение о снятии с него обвинение - незаконно.

- Его раны были серьезные, я лично их видел. Но тем не менее, дело должно быть дорасследовано. Ведь Конгантиев был самым приближенным лицом к Жанышу Бакиеву. И в деле генерала точку должен поставить следствие и суд . Его освобождение сейчас не выгодно, на мой взгляд, ни Алмазбеку Атамбаеву, ни Сооронбаю Жээнбекову. Но на следствие явно кто-то повлиял. Видимо, кто-то третий пытается делать политику в республике. Надеюсь, что нынешний президент услышит свое обращение и скажет свое слово по делу Конгантиева. Особенно, если он и дальше готов бороться против семейного правления, в том числе, среди приближенных беглого президента страны Курманбека Бакиева, - подчеркнул Бекназаров.