10 историй успешных женщин "Бакай Банка: Между карьерой и семьей

В этом году 28 декабря ОАО "Бакай Банк" отмечает юбилей – 20 лет! Для нас это не просто круглая дата, но и символичный рубеж. В связи с этим мы запускаем серию материалов, в которых мы публикуем интервью с яркими представительницами женского коллектива нашего банка. Они поделятся своими секретами успеха в работе и рецептами женского счастья.

В большинстве культур в традиционном понимании женщина - хранительница семейного очага. Ее удел хозяйничать в доме, воспитывать детей, а о материальном благосостоянии заботится муж. Но мир вокруг нас меняется, и все больше современниц становятся перед выбором: идти замуж или строить карьеру?

Наша первая героиня на собственном опыте доказала, что такой сложный выбор делать не обязательно. Роза Асанбекова счастливая жена и мама троих замечательных детей, сумевшая добиться серьезных успехов и на работе. Роза - начальник управления кредитования в ОАО "Бакай Банк". Она рассказала о том, как ей удалось совместить семью и карьеру.

"Я думаю, что мой успех в карьере стал возможен за счет поддержки моей семьи. Многое мне дал отец, он еще в детстве заложил в меня качества, которые много раз помогали мне в жизни: научил меня быть сильной, не сдаваться перед трудностями и всегда идти вперед. Он показал мне чего стоит каждый заработанный рубль. Папа был инженером, работа у него была сложная. Желание помочь своей семье и сподвигло меня в пятом классе начать продавать газету. Это был очень полезный опыт, который тоже повлиял на мой характер. Если ставлю перед собой цель, то всегда к ней иду, не в моих правилах отступать", - рассказала Роза.

Будучи подростком Роза уже сама принимала важные решение. Так, например, проучившись 9 лет в кыргызском классе в школе № 38, она решила перейти в русский класс. Благодаря этому она сегодня прекрасно владеет тремя языками: кыргызским, русским и английским. Куда поступать Роза тоже выбирала сама, а родители всегда ее поддерживали.

"Школа дала мне хорошую базу. Я поступила на бюджетное отделение в Политехнический институт. У меня всегда была тяга к математике и информатике, поэтому при поступлении я выбрала специальность инженер-программист. Со мной вместе на курсе учились всего четыре девушки, остальные 30 человек - парни. Я не жалею, что выбрала эту специальность, мне кажется она развивает характер", - поделилась Роза.

Студентка Роза поступила на практику в Национальный банк. Туда брали не всех, а только самых лучших. Эта работа вдохновила девушку, и Роза решила для себя, что вся ее дальнейшая карьера будет связана с банковской сферой.

"Нацбанк стал моей первой школа, я проходила практику в отделе перспективного проектирования. Мне там очень понравилось, и я поняла, что в дальнейшем буду строить карьеру банковского работника. Проблема была в том, что моя специальность это одно, а мне требовалось вникнуть в суть дела именно банковской сферы. Часть этих знаний я получила в НБКР: способы взаимодействия подразделений, как вообще устроена работа в банка, функциональные обязанности коммерческих банков. Но этих знаний мне было мало, поэтому на четвертом курсе я устроилась на работу на полставки в библиотеку института, где запоем читала специализированную литературу. Так и прошли мои студенческие годы: до обеда засиживалась в библиотеке, а после обеда ехала на практику в Нацбанк", - вспоминает Роза студенческие годы.

Но жизнь Розы – это не только упорство и целеустремленность, но и счастливый случай, признается молодая женщина. После окончания института, она стала одной из 250 участников программы по подготовке кредитных экспертов Европейского банка реконструкции и развития. Успешно прошла все туры отбора, после чего ее пригласили на шестимесячную стажировку в один из крупных банков. Однако жизнь внесла свои коррективы – спустя месяц стажировки Роза вышла замуж и узнала, что беременна.

"В связи с моей беременностью мне стажировку продлили до 8 месяцев. Но я и не думала отступать от своей цели работать в банке. Наоборот, понимая свое особенное положение, я старалась еще лучше себя проявить. Работала наравне с другими, ни в чем не давала себе поблажек и из месяц в месяц показывала хорошие результаты. За время стажировки мне довелось поработать в разных филиалах - от Ошского рынка до головного офиса. Было тяжело, но это дало мне хороший опыт и знания как работать с простыми и VIP- клиентами. Думаю, меня всегда спасала жажда знаний. На семинарах и тренингах я не стеснялась подходить к более опытным сотрудникам и задавать им вопросы по работе, они в свою очередь с удовольствием делились своим опытом", - отмечает Роза.

За желание работать и хорошие показатели стажерку Розу отметило руководство - ей предложили после рождения ребенка выйти на работу. Не желая терять такой шанс, уже она через три месяца после рождения сына наняла для ребенка няню и стала работать в банке.

"Меня взяли в штат обычным специалистом, но уже через месяц за перевыполнение плана меня назначили ведущим специалистом отдела. После направили работать по разным секторам кредитования. Несмотря на занятость, я все время занималась самообучением, читала соответствующую литературу. Все это дало свои плоды - спустя время меня утвердили в должности заведующего сектора кредитования. Немного поработав, я второй раз вышла в декретный отпуск - у меня родилась дочь", - рассказывает Роза.

Во время беременности Роза продолжала работать. Пока это позволяли сроки. Параллельно она получала в родном институте второе высшее образование по направлению - бухучет и аудит. В декрете с дочкой просидела всего полгода, затем снова с головой окунулась в работу.

"Мне всегда хотелось расти в профессиональном плане. И я старалась идти все время вперед. Успела поработать в нескольких банках, что дало мне огромный опыт. Помню, когда-то думала о позиции начальника отдела в банке, как о чем-то совершенно недостижимом. А потом в 2012 году меня пригласили на должность главного специалиста отдела корпоративного кредитования в "Бакай банк", и я согласилась. За пять лет в банке я выросла от главного специалиста до начальника отдела. Думаю, мой карьерный рост связан не только с моими личными качествами, но и с позицией руководства "Бакай банк". Мне очень комфортно работать в "Бакай банк" здесь созданы все условия для роста сотрудников. Правда за это время я успела еще раз побывать в декретном отпуске - родила сына", - делится Роза.

Мерилом успеха, считает женщина, помимо прочего являются отношения с людьми, выстраиваемые на работе – с коллегами и с клиентами.

"Мои наставники и руководители всегда были открыты для общения и много мне помогали. Я беру пример с моих руководителей в "Бакай банк". Я стремлюсь стать таким же руководителем. Хочу, чтобы мои сотрудники могли всегда ко мне подойти и посоветоваться. И не только по работе, но и по личным вопросам. Что касается профессиональной деятельности, то тут я, полагаю, важно научиться выстраивать с клиентами долгосрочные и доверительные отношения. Этому я учу своих подчиненных. Мне это удается, поэтому мы вместе и растем – я и мои клиенты, открываем бизнес, запускаем новые производства. Я всегда искренне радуюсь за них, потому что их успехи отчасти и мои", - подчеркнула Роза.

По ее признанию она не смогла бы добиться успеха на работе без поддержки своей семьи - родителей и любимого супруга.

"В нашей семье все стараются поддерживать друг друга. Мои близкие всегда стараются понять мои нужды, я отвечаю взаимностью. Например, зная, что муж не любит, чтобы я задерживалась на работе, стараюсь прийти на работу пораньше, чтобы закончить все дела вовремя. Несмотря на то, что иногда сильно устаю, всегда нахожу время, чтобы поговорить по душам с детьми. Ну и конечно, часто балую их любимыми блюдами. Ужинать вместе - это традиция нашей семьи. На выходных мы всегда вместе куда-нибудь выбираемся. В отпуске любим все вместе путешествовать по Кыргызстану. У нас с супругом вообще не принято ходить куда-то по отдельности. Главное - это гармония в семье, мы уже вместе 13 лет", - поделилась Роза.

По словам Розы, всего можно достичь. Главное, по-настоящему этого хотеть и идти к своей цели. Правда путь по карьерной лестницы не обещает быть легким. Важное не только определиться с профессией, но и правильно выбрать место работы. В "Бакай Банк" для карьерного роста созданы все условия. В компании много молодых специалистов занимают руководящие позиции. По статистике в "Бакай Банк" 61,5% всех сотрудников – женщины. Интересно, что руководящем составе банке женщины и мужчины представлены наравне.

"Построить успешную карьеру не просто, но нет ничего невозможно если есть желание. Главное, по-настоящему этого хотеть и идти к своей цели. Конечно, на этом пути будет и трудно, и страшно, но нужно научится трансформировать страх и справляться со сложностями. Для меня главные качества в сотруднике - это честность и желание работать, показывать хорошие результаты. Поверьте, руководство обязательно заметит такого человека. Я говорю это как руководитель", - заключила Роза.

Своим примером, Роза ломает стереотипы о том, что в Кыргызстане женщине нельзя построить карьеру и, что между счастливой семьей и работой непременно нужно выбирать. У нее неплохо получается совмещать эти важные вещи.