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Чекиста, который купался в детском бассейне и угрожал соседям, накажут

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- Оксана Гут
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В отношения сотрудника Госкомитета Национальной безопасности КР, который угрожал своим соседям, будут приняты жесткие меры. Об этом "Вечерке" заявили в пресс-службе ведомства.

- В настоящее время Службой собственной безопасности проводится служебное расследование по факту жалобы бишкекчан на неподобающее поведение сотрудника ГКНБ КР Ильяса Амангазиева. По результатам в отношении него будут приняты жесткие меры, - сообщили в Госкомитете Нацбезопасности.

Ранее редакция VB.KG публиковала жалобу бишкекчан – жителей дома по улице Панфилова 188/2 на их соседа – сотрудника службы ГКНБ. Некий Ильяс Амангазиев, будучи в нетрезвом состоянии "запугивает весь двор своим служебными полномочиями".

URL: https://www.vb.kg/372026
Теги:
ГКНБ, уголовная ответственность, Административный кодекс, Бишкек
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Комментарии
Чел
10.07.2018, 15:43

Это уже покрывательство. Дисциплинарно наказать -недостаточно.

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Тилекмат
10.07.2018, 16:03

Гнать в шею таких сотрудников из ГКНБ, позор комитету! Как и по какому принципу набираете сотрудников? 

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Урри
10.07.2018, 16:17

Раз сказали  "накажут", значит Боконбай К. уже позвонил и развел, чаго и следовало ожидать.

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федя
10.07.2018, 17:00

При СССР в КГБ не брали кого попало, а только избранных. Можно было прожить всю жизнь рядом с сотрудником КГБ и даже не подозревать что он "чекист". А этот клоун какой-то, просто. Получается, бахваляется своей принадлежностью к ГКНБ ... и все ради чего? Чтобы искупаться в бассейне. Позорище. 

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Иман
10.07.2018, 17:52

Контору испортили люди из мвд...

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Суран
10.07.2018, 18:55

После всего этого он не имеет морального право  оставаться в рядах  ГКНБ , но у нас как раз большие проблемы с этой самой  моралью  и нет ничего удивительного в том , что он никуда не денется и дальше будет ревностно  бдить интересы Родины ! 

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мэсний
10.07.2018, 18:58

федя

При СССР в КГБ не брали кого попало, а только избранных. Можно было прожить всю жизнь рядом с сотрудником КГБ и даже не подозревать что он "чекист". А этот клоун какой-то, просто. Получается, бахваляется своей принадлежностью к ГКНБ ... и все ради чего? Чтобы искупаться в бассейне. Позорище. 

так и было..а этот просто берега попутал..пить видно не научили..иман прав..на самом деле контору испортили люди с мвд...раньше их близко к отделу кадров не подпускали..как стали назначать туда ментов на высокие должности чекистами уже не всех назовешь..стало много коммерсантов в конторе..

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