Чекиста, который купался в детском бассейне и угрожал соседям, накажут

В отношения сотрудника Госкомитета Национальной безопасности КР, который угрожал своим соседям, будут приняты жесткие меры. Об этом "Вечерке" заявили в пресс-службе ведомства.

- В настоящее время Службой собственной безопасности проводится служебное расследование по факту жалобы бишкекчан на неподобающее поведение сотрудника ГКНБ КР Ильяса Амангазиева. По результатам в отношении него будут приняты жесткие меры, - сообщили в Госкомитете Нацбезопасности.

Ранее редакция VB.KG публиковала жалобу бишкекчан – жителей дома по улице Панфилова 188/2 на их соседа – сотрудника службы ГКНБ. Некий Ильяс Амангазиев, будучи в нетрезвом состоянии "запугивает весь двор своим служебными полномочиями".