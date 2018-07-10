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Задержаны двое граждан РК, пытавшихся контрабандой ввезти товары в КР

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- Виктория Григоренко
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Пограничники КПП "Акжол-автодорожный" задержали гражданина Казахстана, пытавшегося провезти в Кыргызстан 119 наименований автозапчастей без соответствующих документов. Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

"При досмотре автотранспорта, принадлежащего гражданину Казахстана Е.Ж., пограннаряд обнаружил в багажнике машины автозапчасти. Гражданин РК сообщил, что вез товар из Караганды (РК) в Кыргызстан. Однако документы на завозимый груз у него отсутствовали", - отметили в ГПС КР.

Позже пограничники КПП "Акжол-автодорожный" также задержали 3 тонны резиновой крошки, которую другой гражданин Казахстана пытался ввезти в Кыргызстан без соответствующих документов.

"Общая сумма ввозимых товаров составила свыше 1 500 000 сомов. Задержанные вместе с грузом переданы сотрудникам ГСБЭП КР", - добавили в ГПС.

URL: https://www.vb.kg/372030
Теги:
Казахстан, контрабанда, Финполиция, ГСБЭП, Погранслужба
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