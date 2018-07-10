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В Москве задерживают мигрантов из Кыргызстана. Посольство выясняет детали

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- Виктория Григоренко
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В соцсетях появилась информация о массовом задержании наших граждан в Таганском районе Москвы.

"С ночи полицейские отправляют в участки только граждан Кыргызстана, доставляют в ОМВД Таганский, сажают в узкое проходное помещение без окон и вентиляции. Привезли уже человек 70, но многие откупаются за 5.000-10.000 рублей. Сейчас там более 30 человек с 6 утра в комнате без вентиляции. Ни есть, ни пить, ни в туалет, ни переводчика, ни консула не дают, ничего не объясняют. Среди задержанных и Аспирант Дипломатической академии МИД РФ – уроженец КР", - отметила пользователь группы "Мы - мигранты".

Как пояснила "Вечерке" пресс-атташе посольства КР в России Гульбарчын Байымбетова, сейчас сотрудники ведомства находятся в ОМВД Таганский.

- В связи с проведением ЧМ по футболу в России усилились рейды полиции. Порой задерживают до 25-30 человек за раз. А так как наших в этом районе Москвы преобладающее количество, то именно они и попадают по прицел силовиков. Однако, благодаря преференции для наших мигрантов, из 40 задержанных лишь пятеро остаются в отделении из-за проблем с документами. Остальных обычно быстро отпускают после проверки регистрации. Сейчас мы решаем вопрос по поводу задержания кыргызастанцев. Официальная информация по данному факту будет дана позже, - пояснила Байымбетова.

URL: https://www.vb.kg/372037
Теги:
задержание, миграция, Россия, трудовая миграция, Москва, МИД
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Комментарии
Miserable life
10.07.2018, 17:05

УЧИТЕ АНГЛИЙСКИЙ! я не против русского языка, я люблю этот язык но в России нам не рады, так зачем туда ехать когда можно достойно работать в других странах, например в европейских странах или в штатах.

Английский язык открывает двери всех стран мира.

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123
10.07.2018, 17:49

там всегда такое происходит, даже не поймешь почему. 

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Гражданин
10.07.2018, 18:06

Россия вот твое истинное лицо и базу нам твое не надо ты нам враг а не друг

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