В Москве задерживают мигрантов из Кыргызстана. Посольство выясняет детали

В соцсетях появилась информация о массовом задержании наших граждан в Таганском районе Москвы.

"С ночи полицейские отправляют в участки только граждан Кыргызстана, доставляют в ОМВД Таганский, сажают в узкое проходное помещение без окон и вентиляции. Привезли уже человек 70, но многие откупаются за 5.000-10.000 рублей. Сейчас там более 30 человек с 6 утра в комнате без вентиляции. Ни есть, ни пить, ни в туалет, ни переводчика, ни консула не дают, ничего не объясняют. Среди задержанных и Аспирант Дипломатической академии МИД РФ – уроженец КР", - отметила пользователь группы "Мы - мигранты".

Как пояснила "Вечерке" пресс-атташе посольства КР в России Гульбарчын Байымбетова, сейчас сотрудники ведомства находятся в ОМВД Таганский.

- В связи с проведением ЧМ по футболу в России усилились рейды полиции. Порой задерживают до 25-30 человек за раз. А так как наших в этом районе Москвы преобладающее количество, то именно они и попадают по прицел силовиков. Однако, благодаря преференции для наших мигрантов, из 40 задержанных лишь пятеро остаются в отделении из-за проблем с документами. Остальных обычно быстро отпускают после проверки регистрации. Сейчас мы решаем вопрос по поводу задержания кыргызастанцев. Официальная информация по данному факту будет дана позже, - пояснила Байымбетова.