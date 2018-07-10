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В столице на реконструкцию будет закрыт участок улицы Уметалиева

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- ВБ
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Как сообщают в Управлении капитального строительства, с 12 июля в связи с проведением дорожных работ для проезда автомобильного транспорта будет закрыт участок улицы Уметалиева от улицы улицы Рыскулова до проспекта Жибек Жолу.

В течение месяца здесь заменят дорожное полотно и установят новые дорожные бордюры. Работы продлятся до 12 августа.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и предлагает бишкекчанам и гостям столицы использовать альтернативные пути для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/372041
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, мэрия
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