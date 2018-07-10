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Фотограф избил жениха, за то, что его невесте было всего 15 лет

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- Оксана Гут
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Пользователи социальных сетей назвали турецкого фотографа Онура Альбайрака героем за то, что он избил жениха на свадьбе, сообщает life.ru со ссылкой PetaPixel.

Фотосессию у Онура Альбайрака заказал жених. Его избранницу фотограф увидел только на торжестве.

"Девушка выглядела очень испуганной. Она была ребёнком, и я почувствовал её страх, она дрожала", рассказывает Онур Альбайрак.

После того, как он узнал, что девушке пятнадцать лет, то отказался продолжать съёмку и потребовал прекратить свадьбу. В ответ жених заявил, что фотограф уже подписал контракт и обязан продолжать работу. Онур попытался уйти, но мужчина набросился на него, завязалась драка, в результате которой жених остался с разбитым носом, пишут в СМИ.

Отмечается, что эта ситуация получила широкое освещение в турецкой прессе, и пользователи социальных сетей горячо поддержали фотографа. Его история собрала больше 10 тысяч лайков и почти 3,5 тысячи репостов в "Фейсбуке". Сам Онур утверждает, что не любит драки и насилие, но свой поступок считает верным.

URL: https://www.vb.kg/372043
Теги:
несовершеннолетние, Турция, уголовная ответственность, фотография, свадьба
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