Фотограф избил жениха, за то, что его невесте было всего 15 лет

Пользователи социальных сетей назвали турецкого фотографа Онура Альбайрака героем за то, что он избил жениха на свадьбе, сообщает life.ru со ссылкой PetaPixel.

Фотосессию у Онура Альбайрака заказал жених. Его избранницу фотограф увидел только на торжестве.

"Девушка выглядела очень испуганной. Она была ребёнком, и я почувствовал её страх, она дрожала", рассказывает Онур Альбайрак.

После того, как он узнал, что девушке пятнадцать лет, то отказался продолжать съёмку и потребовал прекратить свадьбу. В ответ жених заявил, что фотограф уже подписал контракт и обязан продолжать работу. Онур попытался уйти, но мужчина набросился на него, завязалась драка, в результате которой жених остался с разбитым носом, пишут в СМИ.

Отмечается, что эта ситуация получила широкое освещение в турецкой прессе, и пользователи социальных сетей горячо поддержали фотографа. Его история собрала больше 10 тысяч лайков и почти 3,5 тысячи репостов в "Фейсбуке". Сам Онур утверждает, что не любит драки и насилие, но свой поступок считает верным.