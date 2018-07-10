Хорошо сидят! В Анкаре Жээнбеков по-свойски пообщался с Медведевым

Как сообщается на сайте правительства России, по поручению Президента России Владимира Путина Дмитрий Медведев возглавил российскую делегацию, прибывшую в Турцию для участия в церемонии инаугурации Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным пресс-службы, перед началом инаугурации состоялось краткое общение председателя правительства России с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и президентом Молдавии Игорем Додоном.

Ну а судя по фотографии, общение было очень неформальным и теплым.